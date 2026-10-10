Tunisie: Ligue 1 / 5e Journée - EST - Un nouveau cycle commence...

Sous la houlette de son nouvel entraîneur, Pablo Franco, l'Espérance espère réaliser un nouveau départ en présentant un visage rassurant.

Une semaine, jour pour jour, après la prise de ses fonctions, Pablo Franco disputera cet après-midi son premier match officiel à la tête de l'Espérance.

Une première qui se fera devant des gradins tristement vides étant que le match se jouera à huis clos.

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Et même si l'ambiance manquera tout à l'heure sur les gradins de l'Olympique de Radès, Pablo Franco est appelé à réussir son premier match officiel d'autant qu'on lui reproche d'avoir débarqué tardivement à Tunis. Cela dit, le technicien espagnol, retardé par des affaires personnelles qu'il devait régler avant de quitter son pays, s'est bien renseigné sur l'équipe en faisant le visionnage des matchs.

Et pour rattraper son retard, il s'est mis au travail dès qu'il a mis les pieds à Tunis. Sa première journée de travail a été longue et chargée.

Arrivé aux premières lueurs du jour, le samedi 4 octobre, il s'est réuni d'abord avec le vice-président chargé du football, Chokri El Ouaer, puis s'est réuni avec son staff avant de diriger sa première séance d'entraînement.

Un adepte du 4-2-3-1

Le lendemain, il a mis en application ses idées à l'occasion du match amical disputé contre l'Union militaire libyenne. Le technicien espagnol est un adepte du 4-2-3-1. Il applique aussi la formule du 4-3-3. Si on se réfère à la manière de jouer de Pablo Franco, Lucas Ribeiro évoluera comme meneur de jeu. Devant lui, Imad Faraj, Youssef Belaili et Hazem Mastouri seront à la manoeuvre offensive.

Béchir Ben Saïd revient

Durant les matchs amicaux disputés au cours de la trêve, Béchir Ben Saïd a retrouvé son rang de premier gardien. Il sera, d'ailleurs, titularisé pour la première fois depuis le début de la saison tout à l'heure contre l'OB.

Pour rappel, la défense sera amputée de l'arrière droit Mohamed Ben Ali et du défenseur axial Marouane Sahraoui, tous les deux blessés. Mohamed Dräger s'occupera du flanc droit de la défense, alors que Raed Chikhaoui épaulera Hamza Jelassi dans l'axe central.