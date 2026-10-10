Tunisie: Ligue 1 / 5e Journée - CAB - Forcer le destin !

Il n'est pas permis de laisser filer des points précieux à domicile.

Les Cabistes, qui ont récolté un seul point lors des deux derniers matches face à l'OB et le CSS, entendent bien renouer avec la victoire cet après-midi contre l'USM. Seulement, ils ont toujours eu des difficultés à gagner contre leurs adversaires du jour à Bizerte même.

Cette fois sera-t-elle la bonne? En tout cas, le staff technique n'a pas ménagé ses efforts, pendant la courte pause observée par le championnat, pour apporter les réponses aux défaillances de l'équipe. Et pour espérer y parvenir, le CAB a disputé quelques matches amicaux au cours desquels Mohamed Azaiez a testé des formules de jeu et essayé d'améliorer des automatismes.

Ce match contre les Usémistes est donc un véritable test grandeur nature, car on saura, à cette occasion, au sein du public «jaune et noir» si cet intermède de trois semaines aura permis ou non au CAB de se stabiliser au niveau des différentes lignes. La revue d'effectif lors des rencontres amicales a dû certainement aider le staff technique à composer une fois pour toutes l'ossature de la formation.

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Il faut dire que les changements fréquents de stratégies et de joueurs ont nui, lors des derniers matches, au rendement global de l'équipe.

lRetour de Guessmi

La formation cabiste récupère aujourd'hui son latéral droit, Aziz Guessmi, suspendu lors de la dernière journée contre le CSS. Son retour sera d'une grande utilité, car il aura un rôle de stabilisateur dans le compartiment défensif. Avec Amamou et Allala (ou Doukali) et Bougatfa (ou Rhimi) à gauche, la défense devrait être plus hermétique devant les avants monastiriens. À l'entrejeu, Ala Dridi, Traoré et Ba, dans une position avancée, sont les plus cités pour appuyer Mejri et Timi (ou Chihi). Il ne reste plus au staff technique que d'effectuer les changements adéquats suivant l'option choisie et la tournure que prendra le match...

Onze probable : Maktouf-Guessmi-Amamou-Allala (Doukali)-Gueblia (ou Traoré)-Rhimi (ou Bougatfa)-Traoré-Dridi- Ba-Mejri-Timi.