Congo-Brazzaville: Voix de l'espoir

10 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Le vendredi 9 octobre, à Makélékélé, les jeunes ont chanté très fort, pour saluer l'inauguration du complexe scolaire Angola-libre par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. En cette période de rentrée des classes, écoliers, collégiens et lycéens du 1er arrondissement de la capitale, admis dans ces établissements flambant neufs, bénéficient des meilleures conditions d'apprentissage.

Ils ont aussi chanté pour marquer leur adhésion à la politique de rénovation des édifices scolaires portée par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Et qui entend poursuivre cette oeuvre à travers le pays.

Prochainement, le tour reviendra aux apprenants du deuxième arrondissement, Bacongo, de se mettre au diapason de leurs collègues de Makélékélé avec l'ouverture du complexe scolaire de l'Amitié. La série commencée, il y a quelques années, a permis la construction des infrastructures du même type à Oyo, dans la Cuvette, à Talangaï le 6e arrondissement de Brazzaville, et à Dolisie, dans le département du Niari.

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L'ambiance festive observée autour du complexe scolaire Angola-libre et, surtout, les voix des enfants criant « Monsieur le président !», quand le chef de l'Etat est allé à leur rencontre, incarnaient en même temps l'espoir de voir les pouvoirs publics accorder encore plus d'attention aux préoccupations de la jeunesse.

L'acte posé le 9 octobre et celui qui suivra à Bacongo répondent aux requêtes de cette couche de la population considérée à juste titre comme l'avenir du pays. Elle devra à son tour prendre conscience de sa part de responsabilité en se consacrant aux études car, le moment venu, elle sera en mesure de rendre à la nation ce qu'elle lui donne aujourd'hui.

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