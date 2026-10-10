Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Les prix de baril jugés stables au troisième trimestre 2026

Le Comité de fixation des prix des hydrocarbures a tenu, du 7 au 9 septembre à Brazzaville, sa réunion ordinaire au titre du troisième trimestre. L'on retient qu'en dépit des bouleversements au niveau mondial dus aux tensions géopolitiques, les prix fiscaux des hydrocarbures au Congo reflètent la réalité du marché.

La réunion présidée par le ministre des hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, s'est tenue sur trois jours. Les travaux d'experts ont porté sur l'examen des dynamiques du marché pétrolier à l'international au troisième trimestre 2026 ; le comportement des bruts ; l'analyse de la cohérence des données de vente des hydrocarbures déclarées par les sociétés pétrolières et la fixation des prix des hydrocarbures au troisième trimestre de l'année.

Après un débat fructueux, les experts ont dégagé un consensus sur les prix des cinq types de d'hydrocarbures produites au Congo. Ils sont arrêtés ainsi qu'il suit : Djeno mélange : 91,180 dollars par baril ; Nkossa Blend est fixé 94,067 dollars par baril ; Yombo est établit 89,765 dollars par baril ; Nkossa Butane coûte 46,793 dollars par baril et Nkossa Propane à 32,983 dollars par baril.

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La moyenne trimestrielle de l'ensemble de ces prix arrêtés au troisième trimestre 2026 est 91,510 dollars par baril, pour un différentiel de trimestriel moyen de -6,240 dollars par baril. Un motif de satisfaction pour le ministre de tutelle.

« Les pétroles bruts produits en République du Congo, notamment Djeno mélange, le Nkossa Blend, le Yobo Fuel Oil, le Nkossa Butane, le Nkossa Propane, ont préservé leur attractivité sur le marché historique de l'Asie, où plus de 80% des cargaisons commercialisées au troisième trimestre 2026, ont été exportés à un prix à un prix moyen du trimestre évalué à 91,510 dollars le baril », a souligné Stev Simplice Onanga.

Les conclusions des experts font aussi la projection du comportement des prix des hydrocarbures au titre du quatrième trimestre de cette année. Il a fait savoir que ces perspectives dépendraient essentiellement des effets des conflits en Europe de l'Est et au Moyen Orient, de l'évolution de l'économie mondiale, du niveau des coûts de fret et des marges de raffinage, du niveau de l'offre mondiale et du niveau des stocks chinois. En conséquence, relève le comité des prix, le baril de Brent daté pourrait évoluer dans la fourchette de 90 à 100 dollars américain.

Quatre objectifs stratégiques pour booster le secteur

Clôturant les travaux, le ministre des hydrocarbures a exprimé la nécessité de son département à poursuivre les efforts engagés afin de consolider la confiance des investisseurs, en vue d'accompagner durablement l'essor du secteur des hydrocarbures, grâce à la modernisation du cadre juridique.

Il s'agit, en effet, de renforcer l'attractivité du bassin sédimentaire congolais afin de favoriser les investissements dans l'exploration et le développement des nouveaux projets ; consolider un environnement fondé sur la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique.

La feuille de route du ministre Stev Simplice Onanga portera aussi sur l'accélération de la mise en oeuvre de la politique nationale du contenu local ainsi que sur le renforcement des mécanismes de suivi, d'évaluation et de maitrise des coûts, dans l'intérêt de l'Etat et des investissements.

Une démarche soutenue à l'ouverture des travaux par sa directrice de cabinet, Nyvia Daïda Ebenga Akiéra, qui indiquait à cet effet que des réformes audacieuses sont actuellement en cours visant à rendre le secteur congolais des hydrocarbures plus compétitif.