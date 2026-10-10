Afrique Centrale: Brazzaville-Maputo

En lutte pour son indépendance des décennies durant, le Mozambique est parvenu à ses fins le 25 juin 1975 après tant de sacrifices. Sous la houlette du Frelimo (Front de libération du Mozambique) et de ses dirigeants, dont le président Samora Moises Machel, au pouvoir jusqu'à sa disparition tragique en 1986, ce pays d'Afrique australe n'a pas oublié son parcours héroïque ni renié ses amitiés des temps difficiles.

La visite officielle du président Daniel Chapo, les 6 et 7 octobre, s'inscrivait à la fois dans le souvenir de la lutte de libération, et dans la perspective de renforcer et diversifier les liens de coopération avec le Congo. Alors que les peuples des pays dits de la ligne de front, parmi lesquels le Mozambique, combattaient les forces d'occupation, Brazzaville fut à cette époque le point de mire des volontés émancipatrices africaines.

Parti unique en son temps, le PCT (Parti congolais du travail) a fait corps avec d'autres organisations politiques engagées auprès de nombreux mouvements indépendantistes qui étaient actifs sur le continent africain mais aussi en Aise et en Amérique latine. Les années passent mais ne peuvent effacer la portée historique de ces moments de solidarité assumée.

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C'est pour exprimer sa reconnaissance à l'action du Congo à l'égard de son pays qu'aussitôt après son arrivée à Brazzaville, le chef de l'État mozambicain s'est rendu sur le lieu où repose le président Marien Ngouabi au coeur de la capitale. Par ce geste fort, Daniel Chapo qui fait partie de la jeune génération des dirigeants africains a montré qu'il suit les traces de ses prédécesseurs prenant ainsi date avec cette histoire commune de lutte pour la liberté.

Comme ses pairs du continent, l'hôte du président Denis Sassou N'Gueso sait par ailleurs que pour consolider leurs indépendances, les États africains doivent se rapprocher davantage et s'engager à conclure des partenariats axés sur le développement. Au cours de son séjour de quarante-huit heures, Daniel Chapo s'est rendu à Pointe-Noire pour s'imprégner des opportunités d'affaires qu'offre la capitale économique du Congo.

Le Mozambique et le ,Congo ont affirmé leur disponibilité de raffermir leurs liens dans les domaines de l'agriculture, des hydrocarbures, des mines, du commerce, de la culture et du tourisme. Les accords signés par les deux parties, tout comme la convergence de vues sur les questions bilatérales et multilatérales, exprimée lors de la conférence de presse conjointe des deux chefs d'Etat, sont le signe de la redynamisation annoncée de l'axe Brazzaville-Maputo. Il restera à transformer les intentions en actions.