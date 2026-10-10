Afrique: La bataille des bébés - Quand la démographie devient un enjeu de puissance

La chute mondiale de la fécondité bouleverse les équilibres économiques et stratégiques. Vieillissement, pénurie de main-d'oeuvre, migrations, retraites et poids des marchés : derrière la crise des naissances se dessine une nouvelle géopolitique de la population. Et l'Afrique pourrait en être l'un des principaux pivots.

Et si la prochaine grande bataille de puissance ne se jouait ni sur les hydrocarbures, ni sur les terres rares, ni sur l'intelligence artificielle, mais sur... le nombre d'enfants ? La question peut sembler provocatrice. Elle devient pourtant de plus en plus stratégique. Dans une grande partie du monde, la fécondité recule durablement, parfois bien en dessous du seuil nécessaire au renouvellement des générations.

Le phénomène ne concerne plus seulement l'Europe ou l'Asie orientale. La baisse s'étend à de nombreux pays. Le coût de l'éducation, du logement et de la garde des enfants, l'allongement des études, la transformation des modèles familiaux et les arbitrages professionnels contribuent à modifier profondément les comportements démographiques.

Cette évolution change la nature même de la puissance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une population vieillissante signifie moins d'actifs pour financer davantage de retraités, des besoins croissants en matière de santé et une pression accrue sur les finances publiques. Elle peut également provoquer des pénuries de travailleurs dans l'industrie, les services, l'agriculture ou les métiers hautement qualifiés. Pour les grandes puissances économiques, l'enjeu est déjà stratégique. Le Japon, la Chine, la Corée du Sud ou plusieurs pays européens doivent simultanément maintenir leur compétitivité, financer leurs systèmes sociaux et préserver leur base productive avec des générations plus réduites.

La Chine constitue à cet égard un cas particulièrement révélateur. Après des décennies durant lesquelles l'abondance de main-d'oeuvre a accompagné son ascension industrielle, Pékin doit désormais composer avec une transition démographique qui pourrait peser sur son modèle économique et son ambition de puissance à long terme.

L'Afrique, contre-modèle démographique ?

C'est ici que la carte démographique mondiale devient géopolitique. Alors que les puissances vieillissent, l'Afrique conserve une population beaucoup plus jeune, même si la fécondité y diminue également dans plusieurs pays. Cette jeunesse constitue à la fois une opportunité et un risque. Opportunité, parce qu'une population active nombreuse peut soutenir la croissance, élargir les marchés intérieurs et renforcer le poids international du continent. Risque, si les économies africaines ne créent pas suffisamment d'emplois, de logements, d'infrastructures, d'écoles et de perspectives pour ces nouvelles générations.

Le Cameroun illustre cette équation à l'échelle de l'Afrique centrale. Avec une population jeune et un positionnement au coeur de la Cémac, le pays dispose d'un potentiel démographique qui peut devenir un véritable avantage économique. Mais cet avantage ne se transformera en puissance qu'à condition d'investir massivement dans le capital humain, la formation professionnelle, la santé, l'entrepreneuriat et l'emploi productif.

La nouvelle bataille pour les talents

La démographie pourrait également transformer les politiques migratoires. Les pays vieillissants auront besoin de travailleurs. Ils chercheront donc davantage à attirer des médecins, ingénieurs, informaticiens, techniciens, chercheurs et entrepreneurs. Pour l'Afrique, le risque est connu : voir partir ses compétences vers les économies vieillissantes. Mais une autre perspective est possible : transformer sa diaspora en réseau de compétences, d'investissements et de transferts technologiques.

La compétition démographique devient ainsi une compétition pour les talents. À terme, la puissance d'un État ne se mesurera donc pas seulement à son PIB, à son armée ou à ses ressources naturelles. Elle dépendra aussi de sa capacité à faire naître, former, retenir et attirer les compétences. La question des bébés n'est donc pas une simple affaire de natalité. Elle touche au financement des États, à la compétitivité, aux migrations, à l'innovation et à la hiérarchie des puissances. Dans le monde qui vient, le véritable avantage stratégique pourrait bien être celui des sociétés capables de transformer leur démographie en capital humain.