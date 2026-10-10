Tunisie: La Manouba - Lancement de la campagne nationale de prévention contre les drogues et le cyber-détournement

Sous le slogan « Ta vie est plus précieuse que le risque », le lycée Ibn Abi Dhiaf à la Manouba a accueilli, aujourd'hui samedi 10 octobre 2026, un évènement de sensibilisation et d'éveil visant à renforcer la conscience face aux dangers des stupéfiants en milieu scolaire et en dehors de celui-ci, et à ancrer les comportements préventifs chez les élèves. Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de « la Journée nationale conjointe de sensibilisation sur la prévention des drogues en milieu scolaire », selon la confirmation des services du Commissariat régional de l'éducation de la Manouba à l'agence Tunis Afrique Presse.

Les représentants du ministère de l'Intérieur, des directions régionales de la Santé, des Affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des seniors, de la Jeunesse et des sports, et des Affaires religieuses, ainsi que les conseillers en information et orientation scolaire et universitaire, et les psychologues du commissariat ont contribué à animer les séquences de sensibilisation, en coopération avec le groupe scout de la région et le lycée Ibn Abi Dhiaf qui a été le théâtre de l'ouverture régionale du programme.

Le programme de cette journée de sensibilisation, présidée par le gouverneur de la Manouba, Mahmoud Chouaieb, et le commissaire à l'éducation, Faouzi Mrabet, a comporté une importante intervention présentée par les représentants de l'Agence nationale de la sécurité cybernétique, diffusée numériquement à tous les commissariats régionaux de l'éducation au niveau national, portant sur « Les dangers du détournement numérique et de l'acquisition de substances suspectes via Internet ».

Elle a inclus une sensibilisation aux risques de l'espace cybernétique, le renforcement de la sécurité numérique chez les élèves et une mise en garde contre le détournement et le chantage électronique, accompagnée de plusieurs interventions dans le même contexte assurées par les représentants du ministère de l'Intérieur et de plusieurs directions régionales concernées.

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Les séquences de sensibilisation se sont également réparties sur les différentes salles de classe, ciblant le plus grand nombre possible d'élèves. Et ce, afin de garantir l'élargissement du cercle des bénéficiaires des activités d'éveil pour englober les différents niveaux d'enseignement, ce qui permet de faire parvenir les messages préventifs à la jeunesse directement au sein de leur espace scolaire et avec leur encadrement éducatif.

Selon les mêmes services de telles initiatives concrétisent les objectifs du programme du ministère visant aussi bien à soutenir le rôle du corps éducatif et des parents dans la prévention et le dépistage précoce, qu'à renforcer la coordination entre les différentes structures intervenantes pour protéger la jeunesse et garantir sa sécurité sanitaire, psychologique et sociale.

Les services du commissariat ont signalé qu'on a procédé à la fixation d'un programme régional de sensibilisation et d'éveil dans le cadre de ce même programme de prévention des drogues en milieu scolaire, qui se poursuivra tout au long de l'année et englobera, en coopération avec les différentes directions et commissariats régionaux concernés, tous les établissements éducatifs du gouvernorat de la Manouba.