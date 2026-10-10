Tunisie: Ben Arous - Réouverture du centre de santé de base « Erressala » à Mornag après des travaux de maintenance

Suite du parachèvement des travaux d'aménagement et de maintenance, le centre de santé de base « Erressala » à Mornag a repris hier, vendredi 9 octobre 2026, ses activités. A noter que ces travaux ont coûté au total près de 86 000 dinars.

C'est sous la supervision du directeur régional de la santé de Ben Arous et en présence de plusieurs responsables locaux et sanitaires, que la réouverture du centre a eu lieu. Et ce, lors d'une visite de terrain qu'il a effectué sur les lieux et au cours de laquelle il a pris connaissance des principales améliorations réalisées.

Le centre facilitera l'accès aux services de santé de base et leur rapprochement des citoyens dans de meilleures conditions, et ce, dans le cadre des efforts visant à améliorer l'infrastructure des établissements de santé et à rehausser la qualité des prestations dispensées.

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Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de mise à niveau de la médecine de première ligne dans le Grand Tunis. En Tunisie, doit-on noter, les centres de santé de base forment le premier maillon d'accès aux soins de proximité en milieu urbain et rural, assurant des missions médico-sanitaires cruciales telles que les consultations ambulatoires de médecine générale, les programmes de protection maternelle et infantile, la vaccination obligatoire et le suivi épidémiologique local.

Face à la pression croissante sur les grands complexes hospitaliers du gouvernorat, à l'instar de l'Hôpital régional de Ben Arous ou du Centre de traumatologie et des grands brûlés, les autorités sanitaires régionales ont érigé la maintenance de ces structures de première ligne en priorité opérationnelle.

L'enveloppe allouée au site d'Erressala répond ainsi à un programme d'urgence visant à moderniser les salles d'attente, à sécuriser les chaînes de froid pour les sérums et à optimiser les conditions de travail du personnel soignant Et ce, afin d'endiguer l'engorgement des urgences hospitalières en amont.