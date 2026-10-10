Tunisie: 70 ans du Croissant-Rouge tunisien - 84 tonnes d'aides acheminées vers les régions

Une caravane d'aides humanitaires a pris le départ ce samedi depuis le siège du comité local du Croissant-Rouge tunisien (CRT), à Mégrine, à destination des 24 comités régionaux répartis dans les gouvernorats du pays, à l'occasion du 70è anniversaire de l'organisation et du lancement de la manifestation « Le mois de la Tunisie humanitaire », qui se poursuivra pendant un mois.

Cette initiative, qui associe actions de solidarité, de sensibilisation et de formation, vise à rendre hommage aux personnes qui oeuvrent dans l'ombre au service de l'humain, à promouvoir les valeurs humanitaires et à renforcer l'entraide, a indiqué le secrétaire du comité local du CRT à Mégrine, Ramzi Yahia.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le responsable a précisé qu'au total, 24 caravanes ont été mobilisées, chacune transportant environ 3,5 tonnes de dons, soit près de 84 tonnes d'aides destinées aux différentes régions du pays.

Les dons comprennent des vêtements utilisés qui seront remis à des femmes afin de les aider à lancer des activités indépendantes génératrices de revenus, ainsi que des matelas, des couvertures, des produits d'hygiène et d'entretien et des couches pour bébés, au profit des personnes démunies.

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Le lot comprend également divers équipements paramédicaux et des concentrateurs d'oxygène destinés aux maisons de retraite, aux dispensaires et aux hôpitaux locaux. Ces établissements recevront aussi des quantités d'eau en bouteille, à distribuer aux patients et aux résidents. Des tenues neuves seront, par ailleurs, fournies aux membres et bénévoles des comités locaux de l'organisation.

Le programme prévoit également 80 activités de formation gratuites dans les différentes régions, destinées à accueillir 70 citoyens au sein de chaque comité local. Plus de 18 mille personnes devraient en bénéficier. Des sessions spécifiques seront organisées au profit des agents municipaux, des gardiens des forêts et des travailleurs exerçant des métiers à risque.

D'autres actions concerneront les établissements d'accueil et les associations dédiés aux personnes âgées. La plantation de 70 arbres dans chaque comité local symbolisera également les sept décennies d'existence de l'organisation.

Dans le cadre de cette manifestation, le comité local du CRT à Mégrine prévoit en outre de créer des clubs de premiers secours dans les établissements scolaires et universitaires.

A cette occasion, un appel a été lancé aux citoyens pour participer aux activités organisées tout au long du mois par les comités régionaux, notamment aux formations et aux caravanes sanitaires.

Les partenaires et les composantes de la société civile sont également invités à contribuer à cette initiative ouverte à tous, selon le programme proposé.