Tunisie: Open des Alpes 2026 - L'or pour Ahmed Hafnaoui, l'argent pour Mohamed Yassine Ben Abbes

Le nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a remporté la médaille d'or du 400 mètres nage libre messieurs à l'Open des Alpes 2026, organisé du 9 au 11 octobre à Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble, en France. Son compatriote Mohamed Yassine Ben Abbes a décroché la médaille d'argent de cette épreuve.

Hafnaoui a réalisé un chrono de 3 min 43 s 09, selon les résultats publiés sur la plateforme LiveFFN. Lors des séries, il avait devancé le Français Sauveur Cristofini, crédité de 3 min 44 s 74, tandis que Ben Abbes avait signé un temps de 3 min 51 s 03.

Cette compétition internationale, disputée en bassin de 25 mètres, réunit des nageurs français et étrangers sur trois jours. Elle se déroule à la piscine universitaire de l'Université Grenoble Alpes, sous l'égide du club Grenoble Alp'38.

Champion olympique du 400 mètres nage libre aux Jeux de Tokyo 2020, Ahmed Hafnaoui confirme ainsi sa présence parmi les nageurs tunisiens engagés dans les compétitions internationales.