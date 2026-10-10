Tunisie: Une cargaison de 11 kg de cocaïne découverte dans les pneus d'un camion à la Goulette - 30 ans de prison pour les accusés

La chambre criminelle n° 4 du tribunal de première instance de Tunis a condamné des membres d'un réseau international de trafic de drogue à une peine de 30 ans de prison, assortie d'amendes d'un montant total de 500.000 dinars, pour une affaire portant sur l'importation et le trafic de stupéfiants, selon les éléments communiqués sur cette affaire.

Les accusés avaient dissimulé environ 11 kilogrammes de cocaïne dans les pneus d'un camion, afin de faire entrer la cargaison sur le territoire tunisien.

L'affaire remonte à l'interpellation des suspects au port de La Goulette, à leur arrivée d'un pays européen, alors qu'ils se soumettaient aux procédures de contrôle douanier et sécuritaire, rapporte Jawhara Fm.

Le passage du camion au scanner à rayons X a permis aux unités de contrôle de détecter la cargaison dissimulée dans les pneus du véhicule. La drogue était répartie dans plusieurs sachets.

Les prévenus étaient poursuivis pour plusieurs infractions liées aux stupéfiants, notamment la détention, la possession, le transport, l'achat, la livraison et l'importation d'une substance inscrite au tableau "B", en vue de son trafic.