Tunisie: SNJT - Le 7e congrès s'ouvre à Tunis, l'élection du nouveau bureau prévue dimanche

Les travaux du 7e congrès du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), consacré au mandat 2026-2029, ont débuté samedi dans la capitale et se poursuivront jusqu'à dimanche, date prévue pour l'élection du nouveau bureau exécutif.

Ce rendez-vous statutaire, qui constitue le 29e congrès de la profession journalistique, se tient conformément aux dispositions du statut et du règlement intérieur du SNJT. Ces textes prévoient que tout membre actif justifiant de cinq adhésions consécutives, dont celle de l'année du congrès, est habilité à présenter sa candidature.

Le bureau exécutif du SNJT s'était réuni le 1er octobre pour examiner les dossiers de candidature. A cette occasion, le bureau a annoncé avoir reçu 15 candidatures dans les délais légaux et arrêté, après vérification de leur conformité aux conditions requises, la liste des candidats retenus.

Cette liste comprend Amine Dhbaïbi, Aymen Rabaii, qui a annoncé ultérieurement son retrait, Bochra Sallami, Jihan Louati, Habiba Laabidi, Zied Dabbar, Slim Boukhdhir, Siwar Amaidia, Tarek Ben Maaouia, Adel Riahi, Abderraouf Bali, Awatef Jebali, Karim Ouanes, Nedra Ben Rajeb et Noureddine Ahmed.

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À l'issue des allocutions d'ouverture, les congressistes procéderont à l'élection du bureau du congrès et des différentes commissions chargées de l'organisation et du suivi des travaux. Il s'agit, notamment, de la commission de la rédaction de la motion générale, de la commission de la motion professionnelle, de la commission de supervision des élections et du dépouillement et de la commission des recours et de vérification.

Les travaux se poursuivront samedi après-midi avec la présentation des rapports moral et financier, suivie de leur examen par les congressistes et de leur adoption par vote. Les motions générale et professionnelle seront ensuite présentées, débattues et soumises au vote.

Ils se poursuivront dimanche avec l'élection du nouveau bureau exécutif, qui aura la charge de conduire les activités du syndicat pour le mandat 2026-2029.