Tunisie: Marché financier - Le CMF et la Faculté de droit de Tunis signent une convention de partenariat

Une convention de partenariat visant à renforcer la coopération scientifique et technique a été signée, le 9 octobre 2026, entre le Conseil du Marché Financier (CMF) et le Laboratoire de légisprudence et jurisprudence de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis.

Elle oeuvre, également, à développer la recherche, la formation ainsi que l'échange d'expertise dans les domaines liés au marché financier, a fait savoir le CMF.

Et de préciser que cette convention s'inscrit dans le cadre de la volonté du conseil de renforcer son ouverture sur son environnement scientifique et académique et de développer sa coopération avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur afin de répondre au besoin croissant de soutenir, la recherche scientifique et appliquée, dans les domaines liés au marché financier ainsi que d'accompagner les évolutions rapides que connaît le secteur financier.

La convention vise, ainsi, à établir un cadre institutionnel de coopération scientifique et technique entre les parties, fondé, notamment sur la réalisation d'études et de recherches conjointes, l'organisation de séminaires, conférences et journées d'études, le développement de projets de recherche appliquée ainsi que la mise en place d'actions de formation et d'échange d'expertise.

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Elle ouvre, également, la voie à des travaux académiques portant sur des thématiques présentant un intérêt direct pour le marché financier, notamment, le renforcement de la transparence financière, la protection des investisseurs, la gestion des risques, l'innovation financière et la finance durable.

Cette convention prévoit, en outre, la mise en place de projets visant à compiler et valoriser la jurisprudence du CMF, afin d'en faciliter l'accès et la compréhension.

Elle constitue une étape importante en faveur d'un rapprochement entre l'université et les problématiques pratiques et techniques auxquelles est confronté le marché financier.

Cette convention permettra, également, aux chercheurs, doctorants et étudiants de bénéficier de l'expertise professionnelle du CMF dans les domaines de la régulation et de la supervision du marché financier, contribuant, ainsi, à renforcer les liens entre la recherche académique et la pratique institutionnelle en plus d'enrichir et développer le corpus juridique et financier national.