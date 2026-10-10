Afrique: Les entreprises tunisiennes du BTP prospectent le marché de la RDC au salon Expo-béton de Kinshasa

10 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Trois entreprises tunisiennes actives dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) participent, sous l'égide du Centre de promotion des exportations (CEPEX), à la douzième édition du Salon international du bâtiment, des travaux publics et des infrastructures EXPOBETON qui se tient du 7 au 10 octobre 2026 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

Constituant une première pour la Tunisie, cette participation à ce salon qui est organisée en coopération avec l'ambassade de Tunisie à Kinshasa, vise à promouvoir les compétences et le savoir-faire tunisiens ainsi qu'à explorer de nouvelles opportunités commerciales sur le marché congolais, selon les indications fournies par le CEPEX.

En marge du salon, les représentants des entreprises tunisiennes ont tenu des réunions avec les responsables des structures participantes et des opérateurs économiques, et ont échangé avec des professionnels congolais afin d'explorer de nouvelles perspectives de coopération. Des visites menées auprès d'entreprises économiques à Kinshasa ont permis aux participants tunisiens de s'enquérir des besoins du marché local, d'identifier des opportunités de partenariat et de développer les échanges commerciaux.

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A noter que cette édition s'est déroulée sous l'enseigne « Kinshasa : moteur de la transformation urbaine en République démocratique du Congo ». Quelque 95 exposants issus des secteurs public et privé et parmi lesquels figurent des promoteurs immobiliers, des fournisseurs et des distributeurs de matériaux de construction ont pris part à cet évènement.

Il est également à savoir que la valeur des exportations tunisiennes vers la République démocratique du Congo a atteint 25,2 millions de dinars à la fin du mois d'août 2026, enregistrant une hausse de 140 % par rapport à la même période de l'année 2025. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré au cours des huit premiers mois d'une année, selon les données présentées. Les matériaux de construction figurent parmi les principales catégories de produits tunisiens exportés vers ce marché.

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