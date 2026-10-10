Tunisie: Entrée sud de Tunis - Circulation réduite à deux voies dans chaque sens à partir du 13 octobre

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé le démarrage, à partir du mardi 13 octobre 2026, des travaux de réalisation de la couche de roulement au niveau de Djebel Jelloud, dans le cadre du projet d'extension de l'entrée sud de la capitale, au titre du deuxième lot.

Selon un communiqué du ministère, ces travaux entraîneront une réorganisation partielle de la circulation sur la route régionale n° 22, connue sous le nom d'entrée sud de Tunis. Le trafic sera maintenu à deux voies dans chaque sens, aussi bien pour les automobilistes se dirigeant vers le centre-ville de Tunis que pour ceux quittant la capitale en direction de Sousse.

Cette mesure concernera un tronçon d'environ un kilomètre et se poursuivra pendant une semaine à compter du 13 octobre.

Le ministère appelle, par ailleurs, les usagers de cet axe routier à respecter la signalisation mise en place aux abords du chantier et à réduire leur vitesse afin de garantir la sécurité de tous et de faciliter la circulation pendant la durée des travaux.