Tunisie: Sport pour handicapés - Adnane Mouafak, nouveau président de la FTSH

10 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Adnane Mouafak a été élu nouveau président de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés (FTSH), à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce samedi à Monastir.

La liste de Mouafak a devancé celle de Jamel Eddine Tajouri par 45 voix contre 19.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le nouveau président de la FTSH a exprimé sa gratitude envers les clubs qui ont accordé leurs voix à sa liste, soulignant qu'il oeuvrera, durant le prochain mandat, au service du sport des personnes en situation de handicap en Tunisie, au renforcement de son rayonnement et à la consolidation de sa position de leader à l'échelle internationale.

Il a également affirmé que sa liste s'attachera à garantir une bonne préparation aux prochaines échéances, en tête desquels figurent les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028.

La liste victorieuse, note-t-on, est composée d'Adnane Mouafak (président), Mohamed Rabii Ghabi, Ahlem Ibtissem Jrad, Rahma Douki, Youssef Hammou, Nesrine Kriaa, Ali Chaieb, Nabil Khelifi, Salha Zoghlami, Atef Boubaker, Aida Jemaa et Mohamed Slim Ben Amara (membres).

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