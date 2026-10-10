Tunisie: Ligue 1 - L'Espérance s'impose, Ben Guerdane fait tomber le Club Africain

Résultats des rencontres de la 5e journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel, disputées samedi:

Samedi 10 octobre

A Radès (à huis clos) :

Espérance ST 3 Hazem Mastouri (2, 13 et 47)

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O. Béja 1 Hamza Mabrouk (59)

A Bizerte :

CA Bizertin 0

US Monastir 0

A Sfax (Taïeb Mhiri):

PS Sakiet Eddaïer 1 Mohamed Ali Omri (30)

CS Sfaxien 0

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 2 Danel Oboh (18), Wael Salhi (90+6)

Club Africain 1 Oussama Cherimi (24)

Dimanche 11 octobre

Au Chedly Zouiten :

JS Omrane - AS Marsa arb : Mehrez Melki (VAR : Andre Filipe/Portugal)

A Sousse (Olympique) :

Etoile du Sahel - CS Hammam-Lif arb : Ahmed Dhaouadi (VAR : Haythem Trabelsi)

A Métlaoui

ES Métlaoui - Stade Tunisien arb : Fraj Abdellaoui (VAR : Haythem Guirat)

A Zarzis :

ES Zarzis - ES Hammam-Sousse arb : Amir Ayadi (VAR : Mohamed Ali Karouia)

Classement Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance ST 12 5 4 0 1 10 7 +3

2. PS Sakiet Eddaier 11 5 3 2 0 5 1 +4

3. US Ben Guerdane 11 5 3 2 0 9 6 +3

4. Club Africain 9 4 3 0 1 4 2 +2

5. CS Sfaxien 8 5 2 2 1 6 4 +2

6. US Monastir 9 5 2 3 0 7 5 +2

7. CA Bizertin 8 5 2 2 1 3 3 0

8. JS Omrane 7 4 2 1 1 5 4 +1

9. Stade Tunisien 4 3 1 1 1 5 4 +1

10. Etoile du Sahel 4 3 1 1 1 5 5 0

11. ES Zarzis 3 4 1 0 3 3 5 -2

12. ES Métlaoui 3 4 1 0 3 2 4 -2

13. O. Béja 2 5 0 2 3 4 8 -4

14. AS Marsa 1 3 0 1 2 1 3 -2

15. ES Hammam-Sousse 1 4 0 1 3 1 5 -4

16. CS Hammam-Lif 0 4 0 0 4 0 4 -4