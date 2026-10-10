Cote d'Ivoire: Santé et prévention - Les députés marchent pour promouvoir de bonnes habitudes de vie au Banco

À l'occasion d'une marche-santé organisée ce samedi 10 octobre 2026 au Parc national du Banco, des députés, aux côtés des ministres Pierre N'Gou Dimba et Abou Bamba, ont appelé à faire de la prévention un réflexe quotidien.

L'activité a également été marquée par un message en faveur du dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre d'Octobre Rose.

La santé commence par des gestes simples. Bouger régulièrement, manger sainement et bien dormir sont autant d'habitudes qui contribuent au bien-être. C'est le message porté par des députés et des membres du gouvernement, le samedi 10 octobre 2026, à l'occasion d'une marche-santé au Parc national du Banco, à Abidjan.

Aux côtés de leurs collègues parlementaires, les ministres de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, et de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, ont pris part à cette activité consacrée à la promotion de la santé et à la prévention des maladies.

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Cette initiative fait suite aux échanges organisés la veille à l'Assemblée nationale avec des spécialistes de la santé. Les discussions ont mis en avant trois habitudes essentielles : pratiquer une activité physique, adopter une alimentation équilibrée et accorder une place suffisante au sommeil.

Faire de la prévention un réflexe

Au-delà de l'exercice physique, cette marche-santé traduit une volonté de renforcer la place de la prévention au sein de l'institution parlementaire. L'objectif est d'encourager les députés et les personnels de l'Assemblée nationale à accorder davantage d'attention à leur santé.

Prendre soin de soi constitue, en effet, un enjeu important pour préserver son bien-être et maintenir ses capacités au quotidien. En mettant l'accent sur des habitudes accessibles, les organisateurs entendent également rappeler que la prévention ne relève pas uniquement des structures sanitaires. Elle repose aussi sur les comportements individuels et la sensibilisation des populations.

La participation des responsables publics à cette activité vise ainsi à donner l'exemple et à encourager l'adoption de modes de vie favorables à la santé.

Octobre Rose, un appel au dépistage

La marche-santé a également servi de cadre à un rappel sur la lutte contre le cancer du sein. En ce mois d'Octobre Rose, les participants ont souligné l'importance du dépistage précoce pour favoriser une prise en charge adaptée.

Ce message s'adresse particulièrement aux femmes, invitées à s'informer sur les moyens de prévention et à solliciter les professionnels de santé pour bénéficier de conseils adaptés à leur situation.

À travers cette mobilisation au coeur du Parc national du Banco, les participants ont ainsi associé activité physique, sensibilisation et promotion du bien-être. Une démarche qui rappelle que la protection de la santé passe autant par l'accès aux soins que par l'adoption de comportements responsables.