Cote d'Ivoire: Dîner de gala de Children of Africa - 5 milliards de FCFA visés pour la Maison de la Jeunesse de Treichville

La Fondation Children of Africa a tenu, le vendredi 9 octobre 2026, son 10e dîner de gala autour du thème « Lumières d'Afrique : Ensemble pour une jeunesse qui brille ». Présent à cette soirée de solidarité, le président de la République, Alassane Ouattara, a apporté son soutien à cette initiative portée par la Première Dame, Dominique Ouattara.

L'objectif est de mobiliser 5 milliards de FCFA pour la réalisation de la Maison de la Jeunesse à Treichville.

La solidarité au service de la jeunesse. C'est le fil conducteur du 10e dîner de gala de la Fondation Children of Africa, organisé le vendredi 9 octobre 2026. Présidée par la Première Dame, Dominique Ouattara, cette soirée a réuni des personnalités, des partenaires, des donateurs et des artistes autour d'un objectif commun : contribuer à l'épanouissement des jeunes.

Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cette rencontre placée sous le thème « Lumières d'Afrique : Ensemble pour une jeunesse qui brille ». La présence du chef de l'État témoigne du soutien apporté à cette initiative, qui entend offrir de nouvelles perspectives aux jeunes à travers des infrastructures adaptées à leurs besoins.

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Pour cette édition anniversaire, la Fondation a choisi de consacrer les fonds mobilisés à la réalisation de la Maison de la Jeunesse à Treichville. L'ambition affichée est de réunir 5 milliards de francs CFA pour concrétiser ce projet.

Un espace dédié à l'épanouissement des jeunes

La future Maison de la Jeunesse se veut un cadre d'apprentissage, de découverte et d'expression. Elle sera dédiée à la formation, au sport et à la culture, avec pour objectif de favoriser le développement des compétences et l'épanouissement des jeunes.

Au-delà de sa vocation éducative et culturelle, ce projet entend offrir aux jeunes un environnement propice à la valorisation de leurs talents. Il s'inscrit dans une démarche qui place la jeunesse au centre des enjeux de développement et de cohésion sociale.

À travers cette initiative, la Fondation Children of Africa poursuit son engagement en faveur des populations vulnérables, en accordant une attention particulière aux besoins des enfants et des jeunes. La mobilisation de ressources autour de la Maison de la Jeunesse constitue ainsi l'un des temps forts de ce dîner de gala.

Une soirée placée sous le signe de la solidarité

Cette 10e édition a également été marquée par la présence des Premières Dames d'Angola et du Bénin, Ana Afonso Dias Lourenço et Nathalie Villette-Wadagni. Leur participation a donné une dimension africaine à cette rencontre consacrée à la jeunesse et à la solidarité.

Dans son message de gratitude, Dominique Ouattara a salué le soutien constant de son époux, le président Alassane Ouattara. Elle a également exprimé sa reconnaissance aux personnalités présentes, aux artistes, aux partenaires, aux donateurs, ainsi qu'aux équipes et aux bénévoles qui ont contribué à l'organisation de la soirée.

Elle a notamment remercié Nadine Sangaré, Elisabeth Gandon et l'ensemble des collaborateurs de la Fondation pour leur implication.

Au terme de cette rencontre, l'enjeu dépasse la réussite d'une soirée de gala. Il s'agit de transformer la mobilisation des donateurs en actions concrètes au bénéfice de la jeunesse. Avec la Maison de la Jeunesse à Treichville, Children of Africa entend contribuer à créer un cadre où formation, sport et culture pourront aider les jeunes à développer leurs capacités et à construire leur avenir.