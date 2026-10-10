Cote d'Ivoire: Sécurité routière - 61 motocyclistes verbalisés en 48 heures à Adzopé

À l'occasion de la 45e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière (Snsr), placée sous le thème « Comportement responsable sur la voie publique pour une route sûre », 61 motocyclistes ont été verbalisés en 48 heures à Adzopé, selon des informations publiées sur la page Facebook du ministère des Transports et des Affaires maritimes.

Au cours de ces deux jours, les forces de l'ordre ont dressé 34 amendes forfaitaires et mis 27 motos en fourrière.

Cette opération de répression a débuté le lundi 5 octobre 2026. Elle est supervisée par Zigui Gnoleba Lucien, directeur régional des Transports et des Affaires maritimes de la Mé. Ses agents sont appuyés par une unité mixte de gendarmerie et de police, dirigée par Touré Meheta, commandant de la brigade de gendarmerie d'Adzopé.

Les contrôles portent sur deux obligations : le port du casque et la détention d'un permis de conduire pour tout engin motorisé. « Nous avons lancé cette phase de répression, qui se déroulera sur cinq jours avec les forces de l'ordre, pour dissuader les motocyclistes de la ville qui refusent d'accepter que le permis de conduire et le port du casque sont obligatoires pour conduire une moto », a expliqué M. Zigui.

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Pour le commandant Touré Meheta, l'enjeu est de sanctionner les contrevenants et de réduire le nombre d'accidents. Selon lui, la plupart des accidents enregistrés dans la région de la Mé, notamment à Adzopé, sont causés par des motocyclistes.

Rappelons que, ouverte le 3 octobre 2026, la 45e édition de la Snsr s'achève le samedi 10 octobre 2026.