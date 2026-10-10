Cote d'Ivoire: Implantation du Cojep - Florence Ehounou accélère la mobilisation des femmes dans le Haut-Sassandra

Poursuivant la politique de proximité prônée par Charles Blé Goudé, la présidente des Femmes du Cojep, Florence Ehounou, a procédé à l'investiture de 17 coordinations féminines dans la région du Haut-Sassandra 2.

Cette cérémonie marque une étape importante dans le maillage territorial du parti et la mobilisation des femmes en vue des prochaines échéances politiques.

Le 7 octobre 2026, la cité d'Issia a ainsi accueilli une importante délégation conduite par la responsable nationale des Femmes du Cojep. À cette occasion, 17 coordinations féminines du Haut-Sassandra 2 ont été officiellement investies, marquant une nouvelle avancée dans le déploiement des structures du parti.

Par cette tournée, Florence Ehounou entend traduire en actes la vision du président du Cojep, Charles Blé Goudé, qui fait de la proximité avec les populations l'un des piliers de l'action politique du parti.

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« Nous sommes sur le terrain dans la vision du président Charles Blé Goudé pour rapprocher davantage le parti des populations et renforcer notre présence dans toutes les localités », a-t-elle indiqué, soulignant le rôle stratégique des femmes dans la consolidation du Cojep.

Au-delà de la simple installation des structures, la présidente des Femmes du Cojep a lancé un appel à l'engagement et à la mobilisation des militantes.

Selon elle, les femmes doivent être à l'avant-garde du combat politique en participant activement à l'enracinement du parti et à la diffusion de ses idéaux de justice, d'égalité et de démocratie.

Les coordinations de Bobleghué, Séréghué, Fraki Village, Zogba, Grand Guillaume, Prokoua, Goda, Kipré-Gogoua, Korékipra, Mira, Cooy-Dobia, Yokroghué, Wandia, Logoghué et Issia Commerce figurent notamment parmi les structures investies au cours de cette cérémonie.

Cette nouvelle étape témoigne du renforcement de l'organisation féminine du Cojep, qui multiplie les initiatives de terrain afin de faire des femmes un levier essentiel de la dynamique politique du parti dans le Haut-Sassandra et au-delà.