Cote d'Ivoire: Sports de combat - Adjé Silas Metch explore des perspectives de coopération à Casablanca

Le ministre des Sports, Adje Silas Metch, est arrivé le vendredi 9 octobre 2026 à Casablanca, au Maroc, pour prendre part au lancement de PFL Africa, prévu le samedi 10 octobre au complexe Mohammed-V.

Cet événement, organisé par la Professional Fighters League (PFL), s'inscrit dans le développement des arts martiaux mixtes (MMA) sur le continent africain.

La présence du ministre ivoirien à ce rendez-vous intervient dans un contexte marqué par l'intérêt croissant pour les sports de combat en Afrique. Elle ouvre également la perspective d'échanges avec les responsables de la PFL sur les possibilités de coopération et les conditions de développement du MMA en Côte d'Ivoire.

Des perspectives pour les combattants ivoiriens

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Pour la Côte d'Ivoire, l'un des enjeux est de favoriser l'accès de ses combattants aux circuits professionnels internationaux. Des échanges avec la PFL pourraient contribuer à mieux faire connaître les talents ivoiriens et à examiner les possibilités d'accompagnement de leur carrière.

L'objectif serait notamment de renforcer la professionnalisation des athlètes, d'améliorer leur visibilité et de leur permettre de saisir davantage d'opportunités sur la scène internationale.

La perspective d'accueillir, à terme, un événement de la PFL en Côte d'Ivoire pourrait également être abordée. Une telle initiative nécessiterait toutefois des discussions entre les parties concernées, ainsi qu'une évaluation des conditions sportives, techniques et organisationnelles.

Le sport, un levier économique

Au-delà de la compétition, le MMA s'inscrit dans une économie qui englobe notamment les droits audiovisuels, le sponsoring, l'organisation d'événements et les activités liées au divertissement sportif.

Le développement de cette discipline pourrait ainsi ouvrir des perspectives pour plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire, notamment l'hôtellerie, le tourisme, l'audiovisuel, la communication et l'événementiel.

Abidjan, qui accueille déjà des manifestations sportives internationales, pourrait étudier les possibilités d'intégrer des compétitions de MMA à son calendrier. L'organisation d'un tel rendez-vous supposerait néanmoins de réunir les conditions nécessaires en matière d'infrastructures, de sécurité, d'encadrement médical et de réglementation.

Renforcer la place de la Côte d'Ivoire

La participation d'Adje Silas Metch au lancement de PFL Africa constitue une occasion de s'informer sur les évolutions du MMA professionnel et d'examiner les possibilités de collaboration avec les acteurs internationaux de cette discipline.

Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est de tirer parti de ces échanges afin de mieux structurer les sports de combat, d'accompagner les athlètes locaux et d'évaluer les opportunités liées à l'accueil de compétitions internationales.

La concrétisation de ces perspectives dépendra des discussions engagées avec les partenaires concernés et des orientations retenues par les autorités sportives ivoiriennes.