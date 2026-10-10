À quelques mois de sa 5e édition, le Mother Africa Festival a placé la solidarité au coeur de ses premières activités. Le festival, porté par Kt7 Production, a offert, le jeudi 8 octobre 2026, 140 kits scolaires aux pensionnaires de l'Orphelinat national des jeunes filles de Grand-Bassam.

Rendez-vous culturel dédié à la célébration de l'Afrique, de ses talents et de ses richesses culturelles, l'événement entend également inscrire son action dans une démarche sociale.

C'est dans cette dynamique que ses initiateurs ont organisé cette remise de kits scolaires, destinée à soutenir les jeunes filles en ce début d'année scolaire.

« C'est une pensée pour nos petites soeurs, pour leur avenir et leur éducation », a expliqué Kimany Tayoro, président de la structure et fondateur du festival. À travers ce geste, il entend leur apporter un soutien concret, tout en les encourageant à croire en elles et à poursuivre leurs efforts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de cette initiative, la structure souhaite inscrire cet engagement dans la durée. D'où la création de « Mother Africa Care » pour mener régulièrement des actions sociales, notamment en faveur de l'orphelinat. « Nous allons tout faire pour les accompagner à chaque édition », a-t-il indiqué.

Au nom de Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bécho Logba Maurice, sous-directeur chargé de la coordination et de l'encadrement des établissements de protection à la Direction de la protection de l'enfant, a salué une initiative qui contribue au bien-être et à la scolarisation des enfants vulnérables.

Il a souligné que ces kits constituent, au-delà de leur valeur matérielle, un soutien à la réussite scolaire et un message de confiance adressé aux jeunes filles.

Pour le représentant de la ministre, la protection et l'accompagnement des enfants vulnérables relèvent d'une responsabilité collective qui nécessite la mobilisation de l'État, des collectivités, du secteur privé, des organisations de la société civile et des personnes de bonne volonté.

Aux pensionnaires, il les a invités à la discipline, au travail, à la persévérance et à faire de ces fournitures des outils au service de leur réussite, tout en croyant en leurs capacités.

Cette action donne ainsi le ton à la 5e édition de l'événement, prévue les 26 et 27 décembre 2026, avec la volonté affichée des organisateurs d'en faire un rendez-vous culturel également engagé en faveur des communautés.