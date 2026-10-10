Cote d'Ivoire: Formation académique - Sidi Cissoko décroche un Mba avec la mention « Très Bien » à Marrakech

Le professionnel de la communication digitale et de la veille stratégique, Sidi Cissoko, a franchi une nouvelle étape de son parcours académique et professionnel.

Il a obtenu, le 30 septembre 2026, un Master of Business Administration (Mba) en Management stratégique et opérationnel des organisations, avec la mention « Très Bien », à Marrakech, au Maroc. La soutenance s'est tenue à l'Université Gec-Ipm (Groupe École de commerce - Institut polytechnique de Marrakech).

Pour ce professionnel, cette distinction vient couronner un travail de recherche consacré à un enjeu majeur de la gouvernance publique : l'utilisation des outils numériques et de la veille stratégique pour améliorer le fonctionnement des institutions. Intitulé « Stratégies digitales et veille stratégique au service de la bonne gouvernance : cas de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) en Côte d'Ivoire », son mémoire analyse les possibilités offertes par le numérique, l'exploitation des données et l'organisation de la veille stratégique au sein d'une institution publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette étude, Sidi Cissoko explore des pistes susceptibles de renforcer la communication institutionnelle, de favoriser la participation citoyenne et d'améliorer les mécanismes d'aide à la décision. Une thématique qui fait écho aux exigences croissantes de transparence, d'efficacité et de modernisation de l'administration publique.

75 lauréats de 14 nationalités réunis à Marrakech

Cette soutenance s'inscrit dans le cadre d'activités académiques ayant réuni 75 lauréats issus de 14 nationalités. Une diversité qui témoigne de la dimension panafricaine de cette rencontre et de l'intérêt des cadres du continent pour la formation supérieure et le perfectionnement professionnel.

Parmi les pays représentés figuraient notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso et le Tchad.

Au-delà de l'obtention de leur diplôme, ce séjour a constitué une occasion de partage d'expériences, de rencontres professionnelles et de mise en réseau entre cadres de différents horizons. Autant d'opportunités susceptibles de favoriser la circulation des compétences et le développement de collaborations à l'échelle africaine.

La persévérance récompensée

L'obtention de ce Mba avec la mention « Très Bien » vient consacrer un parcours marqué par la volonté de renforcer continuellement ses compétences tout en poursuivant ses activités professionnelles.

Elle illustre également l'importance de la formation continue dans un environnement où les métiers de la communication, du management et de la gouvernance connaissent de profondes mutations.

À l'issue de cette étape, Sidi Cissoko a exprimé sa gratitude à sa famille, à son encadreur, le professeur Mehdi Gharrafi, ainsi qu'à Gec-Ipm, aux enseignants et à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de son projet de formation. Il a adressé une reconnaissance particulière à Zoro Bi Ballo Épiphane, président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), pour son soutien dans la réalisation de ce projet académique.

« Ce Mba représente pour moi une nouvelle étape. Au-delà du diplôme, je repars avec des compétences renforcées, de nouvelles perspectives et un réseau professionnel à l'échelle africaine. Mon ambition est désormais de mettre ces acquis au service de mon institution et de mes responsabilités professionnelles », a déclaré le nouveau diplômé.

Avec cette qualification, Sidi Cissoko entend ainsi consolider son expertise en communication digitale et en veille stratégique, tout en mettant les connaissances acquises au service de la performance de son institution.

Une nouvelle étape dans un parcours qui place le renforcement des compétences et l'amélioration de l'action publique au coeur de ses ambitions.