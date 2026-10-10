Cote d'Ivoire: Éducation - « La Tour qui Élève », un film documentaire qui célèbre une décennie Montessori

Pour marquer une décennie d'engagement en faveur de la pédagogie Montessori, Ivory Montessori School (Ims) a présenté, le jeudi 8 octobre 2026, à Abidjan, son film documentaire « La Tour qui Élève ». Une oeuvre qui retrace le parcours de l'établissement et pose une question essentielle : à quoi préparer les enfants dans un monde en pleine mutation ?

Dix ans de pédagogie centrée sur l'enfant, d'apprentissage par l'expérience et de promotion de l'autonomie. Fondée en 2016 par Anam Hassam, Ivory Montessori School a célébré une décennie d'existence avec l'avant-première de son film documentaire « La Tour qui Élève ».

À travers cette production, l'établissement revient sur les étapes marquantes de son parcours, ses défis et ses réussites. Le film donne la parole aux enfants, aux parents et aux éducateurs qui ont contribué à bâtir cette aventure éducative.

Au-delà de la célébration anniversaire, il porte une réflexion sur les enjeux de l'éducation face aux mutations technologiques et sociales, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle et la transformation du monde du travail.

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Préparer les enfants au monde de demain

« À quoi préparer nos enfants demain ? » C'est la question centrale soulevée par « La Tour qui Élève ». Face aux incertitudes liées à l'évolution des métiers et aux transformations de la société, Ivory Montessori School met en avant une approche éducative qui privilégie l'autonomie, la confiance en soi, la créativité, la pensée critique et l'intelligence émotionnelle.

« Nous ne savons pas à quoi ressemblera le monde de nos enfants. Mais nous savons quelles fondations leur transmettre », souligne Anam Hassam, fondatrice de l'établissement.

Cette vision traduit l'ambition de la pédagogie Montessori, qui repose sur l'expérimentation, le respect du rythme de chaque enfant et le développement progressif de son autonomie. L'enfant est ainsi encouragé à explorer, à découvrir et à devenir acteur de ses propres apprentissages.

Dans cette perspective, le documentaire dépasse le simple cadre d'un film commémoratif. Il invite à repenser les compétences et les valeurs à transmettre aux jeunes générations pour leur permettre de s'adapter à un environnement en constante évolution.

Un engagement qui dépasse le cadre scolaire

En dix ans, Ivory Montessori School a progressivement étendu son action à d'autres initiatives éducatives en Côte d'Ivoire. L'établissement accueille aujourd'hui des enfants âgés de 15 mois à 15 ans et contribue à la promotion de la pédagogie Montessori au-delà de ses propres structures.

À Divo, Ims accompagne notamment l'association Ensemble pour un avenir meilleur (Epam), qui intervient auprès des communautés vivant dans les plantations. Cet engagement se traduit par des dons de matériel et des actions de formation pédagogique, avec pour objectif de favoriser l'accès à une éducation de qualité en région.

Parallèlement, l'Association Maria Montessori de Côte d'Ivoire (Ammci) oeuvre à la formation des adultes afin de diffuser cette approche pédagogique et de contribuer à la préparation d'une nouvelle génération d'éducateurs Montessori ivoiriens.

À travers ces initiatives, Ivory Montessori School entend inscrire son action dans une dynamique plus large de transmission des savoirs, de renforcement des compétences éducatives et de promotion d'un apprentissage respectueux du potentiel de chaque enfant.

Dix ans après sa création, l'établissement réaffirme ainsi sa conviction : préparer les enfants à demain ne consiste pas seulement à leur transmettre des connaissances, mais aussi à leur donner les moyens de penser, de créer, de gagner en autonomie et de s'épanouir dans un monde dont les contours restent à dessiner.