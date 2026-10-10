Cote d'Ivoire: Patrimoine en terre - Des experts réunis à Abidjan pour préserver les constructions traditionnelles

9 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Orphée Konan

Du 7 au 9 octobre 2026 s'est tenu, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le séminaire régional intitulé « Patrimoine en terre et résilience climatique ». Des experts venus de la sous-région et d'Europe s'y sont réunis pour rechercher des solutions aux défis liés à la préservation du patrimoine en terre. Le séminaire était placé sous la présidence du ministère de la Culture et de la Francophonie.

Des chercheurs, des gestionnaires de sites et des artisans se sont réunis pour réfléchir aux solutions permettant de faire face aux phénomènes qui fragilisent les constructions traditionnelles, notamment les pluies intenses, l'érosion et les variations de température.

Le mercredi 7 octobre, Dr Véronique Mousso, directrice des Normes et du Contentieux à l'Office ivoirien du patrimoine culturel (Oipc), représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a ouvert les travaux en déclarant : « Préserver un monument, c'est aussi protéger les connaissances, les techniques et les communautés qui lui donnent vie et sens. » Elle a également rappelé que la culture constitue un levier de développement et de cohésion sociale.

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Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'un projet de trois ans (2025-2028), financé par l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine (Aliph) et mis en oeuvre par le Centre international de la construction en terre (CRAterre), en collaboration avec l'École du patrimoine africain et l'Oipc. Trois sites témoins ont été retenus : la case à impluvium d'Enampore, au Sénégal ; la mosquée de Bouna, en Côte d'Ivoire, et les bâtiments traditionnels ashanti, au Ghana.

La prochaine étape conduira les participants à Bouna, du 12 au 31 octobre 2026. Plus de quarante participants et des maçons traditionnels prendront part à la restauration de la mosquée, dans le cadre d'un chantier-école associant méthodes scientifiques et savoir-faire anciens.

À travers ces travaux, la Côte d'Ivoire poursuit ses efforts en faveur de la préservation, de la protection et de la promotion de son patrimoine culturel, ainsi que de sa transmission aux générations futures.

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