Mauritanie: Le Premier ministre sortant reconduit dans ses fonctions après avoir remis la démission de son gouvernement

Quelques heures seulement après la publication du rapport explosif de la commission d'enquête sur les incendies des deux centrales électriques de la Somelec survenus en août dernier, Moctar Ould Diay a remis la démission de son gouvernement au président, qui l'a immédiatement reconduit dans ses fonctions.

En Mauritanie, quelques heures seulement après avoir présenté la démission de son gouvernement vendredi 9 octobre, le Premier ministre sortant, Moctar Ould Diay, a été reconduit à son poste par le président de la République qui l'a chargé de former une nouvelle équipe.

Moctar Ould Diay, qui affirme avoir longuement échangé avec le chef de l'État, a promis qu'elle serait formée dans les prochaines heures et qu'elle répondrait aux besoins des Mauritaniens, fluidifierait l'économie nationale et s'adapterait au contexte mondial.

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Ce dernier a remis la démission de son gouvernement quelques heures seulement après la publication du rapport explosif de la commission d'enquête sur les incendies des deux centrales électriques de la Somelec survenus les 21 et 22 août derniers, dans lequel l'ex-ministre de l'Énergie, Mohamed Ould Khaled, est directement épinglé pour « défaillances dans le système de suivi et de contrôle » aux côtés de plusieurs hauts responsables du secteur énergétique.

Dans la matinée de vendredi, la démission du gouvernement a fait réagir plusieurs responsables politiques. Alors que l'opposant Biram Dah Abeid la considère comme « la conséquence logique d'une crise politique, économique et morale qui n'a cessé de s'aggraver » et une occasion pour le président de redresser le pays, le Pôle de la coalition de l'opposition démocratique a, de son côté, profité de l'occasion pour appeler à l'ouverture d'une procédure judiciaire contre les responsables des incendies survenus dans les deux centrales électriques au mois d'août.