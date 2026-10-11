Sénégal: Du wushu taolu à l'athlétisme, les disciplines en lice aux JOJ 2026

Dakar — L'introduction du baseball5 et du wushu taolu au programme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, illustre l'évolution et l'enrichissement progressif des disciplines olympiques, une dynamique que l'APS propose de revisiter.

BASEBALL5 et WUSHU TAOLU

Le baseball5 va vivre ses débuts olympiques en étant le tout premier sport au programme des JOJ de Dakar 2026. Cette édition historique sera lancée par un match Türkiye - Cuba dès le vendredi 30 octobre à 10h00 au Complexe tour de l'oeuf au quartier Point E, la veille de la cérémonie officielle d'ouverture. Huit équipes représentant quatre continents vont être en compétition du 30 octobre au 3 novembre.

Il s'agit du Sénégal, du Kenya, Cuba, du Mexique, Chinese Taipei, de la République arabe syrienne, de la France et de la Türkiye. Le wushu va aussi faire ses débuts aux Jeux à Dakar 2026, du 1er au 3 novembre. En tout, 48 athlètes participeront aux quatre épreuves prévues dans cet art martial chinois : Changquan femmes, Changquan hommes, Taijiquan femmes et Taijiquan hommes.

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ESCRIME

Aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, l'escrime figure parmi les 25 sports de compétition retenus. Ce sport de combat avec armes blanches : fleuret, épée, sabre. Sport olympique classique, combine agilité, stratégie, réflexes, précision. Il fait partie du programme depuis les premières éditions modernes. Un combat d'escrime implique deux escrimeurs et un arbitre. Pour un athlète, l'objectif est de porter des coups ou des 'touches' avec son épée sur des zones désignées du corps de son adversaire afin d'inscrire des points.

Les trois disciplines se disputent sur une piste de 14 mètres de long et de 1,5 à 2 mètres de large. Si un combattant recule jusqu'à sortir en dehors de l'extrémité de la piste, il concède un point à son adversaire. Chaque touche équivaut à un point et chaque combat est divisé en trois périodes de trois minutes (avec une pause d'une minute entre chaque période). Le premier combattant à atteindre 15 points, ou l'athlète menant le combat à la fin de la troisième période, est déclaré vainqueur

BREAKING

C'est un sport au rythme de la musique. Après son entrée au programme des Jeux olympiques à Paris 2024, le breaking sera de nouveau présent lors aux JOJ) Dakar 2026. Le Breaking est une association entre danse, musicalité et performance physique. Face à face, les athlètes enchaînent des mouvements au sol, des figures et des passages acrobatiques, en s'adaptant au rythme de la musique. À Dakar, les compétitions de breaking auront lieu au Complexe Tour de l'OEuf, les 12 et 13 novembre.

AVIRON

L'aviron consiste à propulser une embarcation à l'aide d'avirons fixés sur cette dernière. Il diffère d'autres disciplines par le fait que les rameurs sont assis dos à la direction du mouvement, ce qui leur fait franchir la ligne d'arrivée à l'envers. Aux Jeux Olympiques, les rameurs s'affrontent en individuel ou par équipe de deux, quatre ou huit.

BEACH WRESTLING

La Lutte de plage ou Beach Wrestling est une forme de lutte enregistrée officiellement par la Fédération internationale de lutte en 2004. Les règles sont simples, permettant aux lutteurs de marquer des points en faisant tomber leurs adversaires, en les poussant hors du cercle ou en les mettant sur le dos sans danger. A Dakar 2026 pour sa première apparition au programme olympique, la lutte de plage verra la participation de 48 garçons et 48 filles dans quatre catégories.

BEACH HANDBALL

Le beach handball a fait ses débuts aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) à Buenos Aires(Argentine). Il l'est de nouveau à Dakar 2026. Le beach handball est un dérivé du handball traditionnel, joué sur sable. Deux équipes de 4 joueurs (3 joueurs de champ + 1 gardien) s'affrontent. Les buts dits "spectaculaires" (tirs en vol, 360°, gardien marqueur, etc.) valent 2 points au lieu de 1.

TRIATHLON

Le triathlon est une épreuve multisport qui combine trois disciplines : la natation, le cyclisme et la course à pied. Il a fait ses débuts olympiques lors des Jeux olympiques de Sydney 2000. Cette édition a aidé le sport à accroître sa popularité. Le triathlon est actuellement l'un des sports les plus passionnants et les plus attendus du programme olympique. A Dakar 2026, toutes les épreuves seront individuelles et verront la participation de 32 filles et 32 garçons.

VOILE

La voile a disputé ses premières épreuves olympiques lors des Jeux de Paris 1900. Depuis lors et malgré les progrès technologiques, les activités exigent toujours plus de capacités athlétiques, stratégiques et techniques des marins. Aux Jeux de Dakar 2026, les compétitions de planche à voile mettront en lice 24 filles et 24 garçons.

ATHLETISME

Présent depuis la première édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse(JOJ) en 2010 à Singapour, l'athlétisme propose un programme concentré et adapté aux jeunes athlètes, avec parfois des formats innovants. Les épreuves des JOJ reprennent celles des Jeux olympiques, mais en nombre réduit. Il s'agit de courses : sprint, demi-fond, fond, haies, relais ; sauts : longueur, hauteur, triple saut, perche ; lancers : poids, javelot, disque ; marche athlétique. Les compétitions d'athlétisme sont prévues du 8 au 10 novembre au Complexe Iba Mar Diop (Dakar).