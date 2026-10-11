Sénégal: Touba - Saupoudrage des larves de moustiques pour lutter contre le paludisme

10 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Une opération de lutte contre les larves de moustiques a été lancée vendredi à Touba pour contribuer à la prévention du paludisme.

Cette activité, qui en est à sa deuxième édition, cible notamment les bassins de rétention des eaux pluviales et d'autres sites propices au développement des larves de moustiques. Une centaine à 200 sites ont été identifiés dans la commune et ses environs, a expliqué le capitaine Moussa Diop, chef de la brigade spéciale d'hygiène de Touba.

Les initiateurs prévoient également d'étendre l'opération à Mbacké, a-t-on sur place.

Le capitaine Diop s'est aussi attardé sur la nécessité de combiner le traitement des eaux stagnantes pour éliminer les larves et la pulvérisation contre les moustiques adultes, afin de renforcer l'efficacité de la lutte.

Il a également rappelé que les produits utilisés doivent être homologués et respecter les normes sanitaires et environnementales.

Des associations communautaires ainsi que la direction de la protection des végétaux ont participé à cette initiative, à côté de la Brigade spéciale d'hygiène.

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