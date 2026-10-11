Congo-Brazzaville: Le complexe scolaire Angola Libre inauguré

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a mis en service, le 9 septembre, le complexe scolaire Angola Libre, dans le premier arrondissement Makélékélé, dont les travaux s'étaient achevés depuis plusieurs mois. L'évènement solennel a réuni les membres du gouvernement, les présidents des institutions, les autorités municipales, les élèves et la population en liesse.

Comme celui de la Liberté à Talangai, inauguré il y a peu, ainsi que bien d'autres à travers le pays, le complexe scolaire Angola Libre est construit avec les fonds de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). Il est constitué de blocs sur une superficie totale de 40.000m2. Le premier bloc dédié aux cycles préscolaire et primaire comprend trois bâtiments plain-pied comprenant des salles de classe, des bureaux et un bâtiment servant de cuisine et de magasin.

Pour le cycle primaire sont construits six bâtiments d'un niveau comptant douze salles de classe, une inspection, une médiathèque et une guérite. Pour le cycle du collège, la SNPC a prévu douze bâtiments à un niveau comprenant dix-huit salles de classe, un bloc administratif d'un niveau, deux bâtisses plain-pied, une médiathèque et une guérite modernes.

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En ce qui concerne le cycle du lycée, trois bâtiments à un étage de dix salles chacun, deux autres de huit salles chacun y sont construits, ainsi qu'un laboratoire, une médiathèque et une guérite.

En plus des salles de classe, la SNPC a prévu dix appartements modernes dont six de type F3 et quatre de type F4, servant de logements pour le personnel administratif et enseignant. Dans la concession bien modernisée, il y est aménagé un espace sportif comprenant un terrain de football, un autre de basketball, une salle de gymnastique et de box, un terrain de judo et de karaté, une piste d'athlétisme et une aire de jeux moderne pour les activités physiques.

Pour permettre aux élèves de s'abreuver en eau, la société a érigé un forage industriel, cinq château d'eau, deux locaux techniques et un poste de police pour assurer la sécurité de l'établissement. Le complexe scolaire Angola Libre a une capacité d'accueil de dix mille élèves.

S'exprimant à cet effet, le directeur général de la SNPC a réitéré l'engagement de sa structure à poursuivre les efforts d'offrir aux élèves congolais un cadre d'apprentissage digne afin de former les futures élites. « Ce joyau est un écosystème éducatif complet composé d'un préscolaire, d'une école primaire, d'un collège et d'un lycée doté d'une capacité d'accueillir 10.000 élèves et qui réunit au total 100 salles de classe.

Il complète la longue liste des écoles déjà construites par la SNPC à travers le pays, dont le lycée Antoine-Dzingaouba construit à Oyo dans la Cuvette, le complexe scolaire Jean-Baptiste de Tcimimizi, dans le département du Kouilou, et le complexe scolaire de La Liberté à Talangaï, dans le 6e arrondissement », a souligné Maixant Raoul Ominga. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, s'est réjoui de la construction de cet établissement qui vient améliorer le cadre d'enseignement et d'apprentissage au Congo.