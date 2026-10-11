Congo-Brazzaville: Santé - L'Alliance Gavi sollicite l'appui du Sénat pour la pérennisation de l'achat des vaccins

Le responsable Pays du département de la mise en oeuvre des programmes de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (Gavi), Martin Morand, a plaidé le 9 octobre à Brazzaville auprès du président du Sénat, Pierre Ngolo, pour l'inscription d'une ligne budgétaire assez conséquente dans la loi de finances 2027 pour l'achat des vaccins.

Accompagné des délégués de l'Unicef et du ministère de la Santé et de la Population, le responsable Pays de Gavi au Congo est en mission annuelle visant à soutenir les efforts de la vaccination et du programme d'achat de vaccination dans le pays. « Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec M. le président du Sénat pour évoquer avec lui la vaccination au Congo, les enjeux autour de la vaccination, c'est-à-dire essentiellement comment maximiser le nombre d'enfants qui vont être vaccinés dans ce pays et comment faire en sorte qu'un maximum d'enfants puissent recevoir cette vaccination essentielle », a expliqué Martin Morand à la presse.

Il s'est également dit ravi de pouvoir échanger avec Pierre Ngolo et de mieux comprendre aussi comment fonctionne le Sénat et prendre des mesures liées au financement de la vaccination qui est aujourd'hui un enjeu majeur et que Gavi souhaite accompagner au mieux. Selon lui, dans le fonctionnement de la République du Congo, le Sénat a un rôle tout particulier, surtout en ce moment qui précède le vote de la loi de finances de 2027.

« Nous avons voulu discuter avec le président du Sénat pour comprendre aussi quels seraient les moyens à mettre en place pour s'assurer que la loi de finances prévoit les financements nécessaires à la vaccination pour 2027, notamment l'achat des vaccins. C'est vraiment une manière pour nous de nous rassurer sur le fait que tous les mécanismes soient mis en place au Congo pour que le budget de l'Etat inscrive des fonds nécessaires pour l'achat des vaccins », a conclu le représentant Pays de Gavi.

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Directeur du programme élargi de vaccination (PEV) au ministère de la Santé, le Pr Jile Florient Mimiesse a rappelé que cette mission intervient au moment où le pays éprouve de sérieuses difficultés dans l'approvisionnement en vaccins, notamment la rupture en BCG. D'où la nécessité de lancer un appel aux autorités pour qu'elles soient vigilantes sur la vaccination.

« Nous sommes en difficultés depuis quelques mois en termes de certains vaccins au PEV, en occurrence le vaccin contre la tuberculose, le BCG. Ce vaccin est en rupture, depuis quelques mois, le gouvernement est conscient de cette situation. C'est pour cela que nous faisons le plaidoyer au haut niveau pour que cette situation soit résolue », a-t-il rappelé.

Malgré cette situation, Jile Florient Mimiesse se veut confiant en rassurant la population, surtout les mamans de l'approvisionnement sous peu des hôpitaux en vaccins, en occurrence le BCG. « Avec ce plaidoyer que nous venons de faire, le pays sera probablement approvisionné en vaccins. Donc, sous peu les antigènes qui manquaient seront disponibles au ministère de la Santé et distribués dans tous les centres de santé pour que la vaccination contre la tuberculose soit relancée. Avec ce stock que nous aurons, nous allons rattraper les enfants qui n'ont pas été vaccinés », a-t-il rassuré.

Notons que l'Alliance du Vaccin est un partenariat public-privé qui aide à vacciner plus de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. Bénéficiant de l'appui de ce mécanisme depuis plus de 25 ans, le Congo va, à partir de 2030, devoir assumer les financements complets de la vaccination. En effet, au regard de son produit intérieur brut par habitant, le Congo ne pourrait plus bénéficier du soutien de cette alliance. Ainsi, le pays doit se préparer à dépenser environ 15 milliards FCFA par an à partir de 2030 contre 2 309 291 200 FCFA de cofinancement actuellement.