Congo-Brazzaville: Hôpital général de Loandjili - La structure tient la VIIe session ordinaire du comité de direction

La septième session ordinaire du comité de direction (Codir) de l'Hôpital général de Loandjili s'est ouverte, le 10 octobre, dans la ville océane à l'hôtel Elaïs, sous les auspices de sa présidente, la Pre Yolande Voumbo Matoumona, en présence du représentant du préfet.

Dans son mot de circonstance, la présidente du Codir a souligné que la septième session ordinaire se tient à un moment particulier marqué par la reprise du service progressif des activités de l'hôpital après quelques semaines de service minimum mais aussi par l'installation, depuis près d'une année, d'une nouvelle équipe chargée du pilotage de cet établissement sanitaire.

Profitant de cette session, la Pre Yolande Voumbo Matoumona a félicité le Dr Casir Ondonda, nouveau directeur de l'hôpital général de Loandjili, et a remercié tous les administrateurs et autres invités présents à ces assises. «Votre présence en ces lieux témoigne votre engagement indéfectible, au renforcement de la gouvernance de notre formation sanitaire et, au-delà, de l'intérêt que vous portez à l'amélioration de la santé des populations de Pointe-Noire et des départements environnants », a-t-elle dit.

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La présidente du Codir a, pour ce faire, invité les participants de se souvenir que l'accroissement de l'investissement dans le capital humain en général et le renforcement du capital humain sur l'aspect santé figurent parmi les actions prioritaires du projet de société « Accélérons la marche vers le développement » du président de la République, Denis Sassou NGuesso.

Plusieurs documents seront examinés et adoptés au cours de ces assises. Il s'agit, entre autres, du procès-verbal de la 6e Session ordinaire du Codir 2024, la fiche synthèse sur la mise en oeuvre des délibérations du Codir 2024, examen des comptes administratifs et de gestion exercice 2024-2025; le rapport synthèse des activités à mi-parcours exercice 2026 ; projet de plan de travail annuel budgétisé et budget programme exercice 2026, le projet de plan de travail annuel budgétisé projet de 2027 ainsi que l'examen et l'adoption des projets de délibérations.

Face à ces défis majeurs qui s'imposent, notamment l'optimisation et la sécurisation des ressources financières et matérielles afin de garantir tant soit peu la modernisation du plateau technique, la permanence des soins et rester à la pointe du progrès médical, la Pr Yolande Voumbo Matoumona a invité les participants à des débats constructifs et pragmatiques. « Notre objectif commun doit être de consolider les acquis, de corriger les insuffisances et d'innover là où le besoin s'en fait sentir » , a-t-elle martelé.

L'oratrice a également salué le dévouement de l'ensemble du personnel de l'hôpital de Loandjili qui, en dépit des conditions de travail parfois complexes, oeuvrent toujours avec résilience pour répondre aux besoins de la population. La présidente du Codir a aussi remercié le gouvernement de la République, notamment le ministre de la Santé et de la Population, Pr Jean Rosaire Ibara, et les autorités départementales pour le soutien constant et multiforme. Il reste convaincu, que la qualité de leurs échanges permettra de hisser plus haut la charte qualité de leur établissement sanitaire.