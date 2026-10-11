Congo-Brazzaville: ENI Congo - De bonnes perspectives de production du pétrole et du gaz

10 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Le président directeur général d'Eni-Congo, Claudio Descazi, a présenté au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 9 octobre, à Brazzaville les investissements réalisés par le groupe pétrolier italien au Congo ainsi que les perspectives de développement en matière de production du pétrole et du gaz.

« Nous avons étendu la production à presque 160.000 barils par jour. À propos de l'exploration du bloc 24, une analyse des données sismiques est en cours pour voir comment forer le premier puit en 2027 », a-t-il fait savoir.

Dans le cadre de la sociétale d'entreprise, Claudio Descazi a rassuré le président de la République de la poursuite des travaux de la ligne électrique reliant Pointe-Noire à Brazzaville.

« Nous sommes en train de réhabiliter la ligne Djéno-Pointe-Noire-Brazzaville. Il y a un plan très important qui est l'étude pour augmenter la capacité de la centrale électrique de Djéno en vue d'atteindre 600 mégawatt puis 1000 mégawatt », a expliqué le président directeur général d'Eni-Congo au sortir de l'audience que lui a accordée le président Denis Sassou N'Guesso.

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