Togo: Solaire - Nangbéto, prochain grand chantier

Une centrale solaire d'une capacité comprise entre 70 et 110 MW sera construite à Nangbéto, à 200 km au nord-est de Lomé, a annoncé le ministère de l'Énergie. Le site s'étendra sur 203 hectares.

C'est la première phase du Pacte national pour l'énergie, un programme de 400 MWc de centrales solaires en cours de structuration avec l'appui technique de RELP, une organisation indépendante à but non lucratif.

Elle aide les pays en développement à concevoir et mener leurs achats d'énergie propre et de stockage par batteries.

Nangbéto abrite déjà, depuis 1987, une centrale hydroélectrique, la plus grande du pays, gérée par la Communauté électrique du Bénin (CEB).

Le Togo possède déjà une grande centrale solaire, à Blitta, dans le centre du pays.

Inaugurée en juin 2021 et développée par la société émiratie AMEA Power, elle affichait 50 MW à l'origine.

Elle était présentée comme la plus grande d'Afrique de l'Ouest à l'époque.

Son extension de 70 MW à 100 MW a été annoncée en juin dernier.

On ignore si la centrale de Nangbéto sera construite via un PPP ou s'il s'agit d'un projet privé.