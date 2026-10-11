Sénégal: Régulation et assurance qualité dans l'enseignement supérieur - Vers la mise en place d'un comité technique conjoint

Un comité technique conjoint chargé d'opérationnaliser les décisions arrêtées et d'assurer le suivi des travaux de régulation et d'assurance qualité sera mis en place dans les meilleurs délais par l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup) et l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG).

Dans le cadre du renforcement du dispositif d'assurance qualité et de la régulation de l'offre de formation dans le sous-secteur stratégique du pétrole et du gaz, le secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup), le Professeur Massamba Diouf, et le directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), le Docteur Fall Mbaye se sont réunis le mercredi 7 octobre 2026 au siège de l'ANAQ-Sup.

Selon un communiqué de l'ANAQ-Sup reçu vendredi, les discussions ont principalement porté sur l'examen du projet de décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'INPG, ainsi que sur les enjeux majeurs liés au pilotage, à la régulation, à l'accréditation et à l'assurance qualité des programmes d'études dédiés au secteur pétrolier et gazier.

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« À l'issue de ces concertations fructueuses, les deux institutions ont réaffirmé leur volonté commune d'inscrire leur collaboration dans la durée. Il a ainsi été décidé de créer, dans les meilleurs délais, un comité technique conjoint chargé d'opérationnaliser les décisions arrêtées et d'assurer le suivi des travaux de régulation et d'assurance qualité », indique le texte.

Cette rencontre a aussi permis, d'après la même source, de consolider les synergies d'actions entre les structures impliquées afin de relever les défis de la qualité, de la formation continue et de la recherche appliquée dans ce domaine à haut enjeu stratégique pour le Sénégal.

Les échanges entre les deux institutions ont été l'occasion de clarifier les compétences et responsabilités respectives du MESRI, de l'ANAQ-Sup et de l'INPG en matière de pilotage stratégique et de régulation du sous-secteur ; d'accréditation des filières de formation spécialisées. Mais aussi, d'accompagnement technique pour le développement de compétences de haut niveau alignées sur les normes internationales.