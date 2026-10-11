Sénégal: Accès aux soins sanitaires pour tous - Une priorité du chef de l'Etat

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi 9 octobre 2026 une délégation de l'Ordre des Médecins du Sénégal, conduite par son président, le Dr Jean François Diène. Le but de cette audience est, selon une note de la présidence, d'échanger avec ces acteurs du secteur afin de voir comment arriver à un accès aux soins sanitaires pour tous au Sénégal.

« Garantir à chaque Sénégalais un accès digne et équitable aux soins figure parmi les priorités du chef de l'État. Dans cet esprit, il a souhaité entendre celles et ceux qui font vivre chaque jour notre système de santé, sur les difficultés qu'ils rencontrent comme sur les solutions qu'ils proposent », indique la présidence.

Ainsi, la délégation a présenté des propositions pour étendre l'offre de soins à l'ensemble du territoire national. Elle a également plaidé pour un statut des médecins qui réponde à leurs attentes et garantisse aux patients la continuité du service dans les structures hospitalières.

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À travers cette audience, indique le texte, le président de la République poursuit, avec les acteurs du secteur, la démarche de dialogue et de concertation qu'il a engagée pour bâtir un système de santé plus solide, au service des populations.