Congo-Kinshasa: 11 civils tués dans une attaque attribuée à la CODECO à Djugu

La violence continue de frapper le territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri. Onze personnes ont été tuées vendredi matin 9 octobre lors d'une attaque attribuée aux miliciens de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) au village de Maze. Parmi les victimes figurent principalement des femmes et des personnes âgées récemment retournées dans leurs localités après une période d'accalmie.

Selon des sources locales, des hommes armés présumés membres de la CODECO ont fait irruption dans le village vers trois heures du matin. Le bilan provisoire fait état de onze morts, alors que la population est de nouveau plongée dans la peur après plusieurs mois de relative stabilité sécuritaire dans cette partie de l'Ituri.

Réagissant à cette nouvelle attaque, l'association culturelle ENTE a fermement condamné ces violences qu'elle qualifie de sabotage des efforts de pacification engagés dans la région. L'organisation estime que cette résurgence de l'insécurité compromet les avancées enregistrées après plus d'une année d'accalmie à Djugu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette situation, ENTE appelle les miliciens de la CODECO à respecter leurs engagements en faveur de la paix et à renoncer aux actes de violence. L'association demande également au Gouvernement congolais de prendre des mesures plus fermes contre les groupes armés qui refusent d'adhérer au processus de paix, notamment à travers des opérations de désarmement.

Par ailleurs, les conséquences humanitaires de cette attaque se font déjà sentir. Environ une centaine de civils ont trouvé refuge aux abords de la base de la MONUSCO à Drodro pour échapper à une éventuelle nouvelle incursion armée. Les Casques bleus ont renforcé leurs patrouilles dans la zone afin d'assurer la protection des populations civiles et de prévenir d'autres attaques.

Cette nouvelle flambée de violences rappelle la fragilité de la situation sécuritaire en Ituri, où les efforts de stabilisation demeurent confrontés aux activités persistantes de groupes armés malgré les initiatives de paix engagées ces dernières années.