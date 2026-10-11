Congo-Kinshasa: Les députés provinciaux du Kasaï-Central préoccupés par le retard des travaux de la route Kananga-Kalamba Mbuji

Le retard enregistré dans l'exécution des travaux de la route Kananga-Kalamba Mbuji continue de susciter des inquiétudes au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Central. Une délégation de députés provinciaux a échangé, jeudi 8 octobre à Kinshasa, avec les responsables de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) afin de faire le point sur l'évolution de ce projet considéré comme stratégique pour l'espace Kasaï.

Au cours de cette rencontre, les élus ont exprimé plusieurs préoccupations liées à l'état d'avancement des travaux. Elles portent notamment sur le retard observé dans l'exécution du projet, la praticabilité de certains tronçons, la situation des ponts et autres ouvrages de franchissement ainsi que les aspects relatifs à la gestion et au coût des travaux.

Le directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, a reconnu l'existence d'un retard d'environ huit mois dans la mise en oeuvre du projet. Selon lui, ce décalage est dû à plusieurs difficultés opérationnelles rencontrées sur le terrain.

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Il a toutefois assuré que des mesures seront prises pour résorber progressivement ce retard et limiter ses répercussions sur le calendrier général du chantier. Initialement prévue pour 2027, la livraison du projet pourrait ainsi connaître un léger report en raison du retard accumulé.

La question de la praticabilité de l'axe routier a également été abordée. Le directeur général de l'ACGT a expliqué que certains travaux actuellement visibles sur le terrain sont provisoires et visent à maintenir la circulation pendant l'exécution du projet, en attendant la construction des ouvrages définitifs.

Les échanges ont aussi porté sur les mesures d'accompagnement des populations riveraines. Une enveloppe estimée à près de six millions de dollars américains est prévue pour soutenir les communautés affectées ou vivant le long de cette route.

À l'issue de la réunion, les députés provinciaux du Kasaï-Central ont salué la disponibilité du directeur général de l'ACGT ainsi que les explications fournies sur l'état d'avancement de ce projet, considéré comme essentiel pour améliorer la mobilité, désenclaver plusieurs localités et renforcer les échanges économiques dans la région du Kasaï.

Une infrastructure stratégique

Cette route constitue un axe stratégique d'environ 230 kilomètres reliant Kananga à Kalamba Mbuji, à la frontière avec l'Angola. Elle est considérée comme un projet majeur de désenclavement du Grand Kasaï et de connexion aux corridors commerciaux régionaux.

La phase actuelle de modernisation et de bitumage a été relancée en juillet 2024 dans le cadre du Programme sino-congolais, après plusieurs difficultés de financement ayant affecté les premières tentatives de réalisation du projet.

L'ACGT indiquait en août 2026 que 50 kilomètres étaient déjà revêtus, alors que les 180 kilomètres restants restaient praticables grâce à des travaux d'entretien en attendant l'achèvement de la modernisation complète.

Le projet comprend non seulement la chaussée, mais aussi des ouvrages d'assainissement, des ponts et d'autres ouvrages de franchissement destinés à garantir la durabilité de l'infrastructure.

Les autorités présentent cette route comme une porte d'accès vers les infrastructures de transport angolaises et, à terme, vers les ports de Lobito et de Luanda, ce qui devrait faciliter les échanges commerciaux de l'espace Kasaï