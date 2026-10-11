Cote d'Ivoire: Découverte de 115 t d'or par Aurum Resources Limited/Beugré Mambé - 'Nous sommes heureux et fiers du travail abattu'

La compagnie australienne Aurum Resources Limited a annoncé, le jeudi 8 octobre 2026, au Premier ministre, Robert Beugré Mambé, une découverte qualifiée de « classe mondiale » dans la région de Boundiali. La ville pourrait abriter l'une des plus importantes mines d'or du pays.

Reçu en audience à la Primature, Caigen Wang, directeur général d'Aurum Resources Limited, a présenté les résultats des travaux d'exploration conduits ces deux dernières années. Selon lui, ces travaux ont permis d'identifier 115 tonnes de ressources aurifères, un potentiel appelé à progresser au fur et à mesure de l'avancement des explorations.

La production pourrait atteindre environ 30 tonnes d'or par an, au cours des trois prochaines années. « Au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, nous sommes heureux et fiers du travail abattu », a déclaré Beugré Mambé.

Le projet de Boundiali entre désormais dans une phase décisive. Le démarrage de la construction de la mine est prévu en fin d'année 2026.

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L'unité devrait disposer d'une capacité de traitement de 6,8 millions de tonnes de minerai par an, pour une production estimée à 6,2 tonnes d'or par an à partir du premier semestre 2028. L'investissement nécessaire à la réalisation du projet est évalué à environ 503 millions de dollars, soit 295,144 milliards de Fcfa.

Le projet devrait également générer d'importantes opportunités d'emploi. « Pendant la phase de construction, on va employer environ 4 200 travailleurs en emplois directs et indirects. Pendant la phase de production, à partir du premier semestre 2028, on aura environ 2 200 travailleurs directs et indirects », a indiqué Caigen Wang.

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a salué cette découverte et félicité Aurum Resources pour cette performance. « Les ressources atteignent désormais 115 tonnes et pourraient encore augmenter, faisant de cette mine l'une des plus importantes, voire la plus grande du pays », a-t-il noté.

Le ministre a précisé que la mine de Boundiali constitue la quatrième de classe mondiale découverte en Côte d'Ivoire. Il a souligné l'importance de cette nouvelle découverte pour le secteur aurifère national.

Robert Mambé appelle à accélérer le projet

Face à cette nouvelle perspective pour le secteur aurifère ivoirien, le Premier ministre a appelé les promoteurs à accélérer la mise en oeuvre du projet. Il a instruit les différentes parties prenantes de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tout retard dans son exécution. Pour le chef du gouvernement, l'enjeu dépasse la seule exploitation de l'or.

Les retombées économiques et sociales du projet devront s'inscrire dans la durée, au bénéfice des populations riveraines. Le gouvernement insiste sur la réalisation d'investissements structurants et durables dans les zones d'exploitation.

Cela, afin de permettre aux populations de bénéficier pleinement des retombées de cette découverte, à travers notamment les routes, les équipements sociaux et diverses infrastructures. Cette exigence, selon les orientations données par le Premier ministre, devra désormais s'appliquer à l'ensemble des projets miniers de classe mondiale.

L'objectif est de faire de la richesse minière un véritable levier de développement durable des régions concernées.