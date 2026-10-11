Afrique de l'Ouest: Intégration sanitaire ouest-africaine - L'OOAS s'installe à Grand-Bassam

Décidée par les Chefs d'État de la Cedeao en décembre 2025, l'Organisation ouest-africaine de la santé (Ooas) s'est installée en Côte d'Ivoire. Le jeudi 8 octobre 2026, le ministre délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a officiellement remis les clés du siège provisoire de l'institution.

Comprenant 76 bureaux, les nouveaux locaux de l'Ooas, situés au Village des technologies de l'information et de la biotechnologie (Vitib) de Grand-Bassam, peuvent accueillir environ 120 agents, le temps de la transition vers une installation définitive.

Pour le directeur général de l'Ooas, le professeur Palokinam Pitche, cette installation dépasse la simple mise à disposition de nouveaux bureaux. Elle ouvre, selon lui, « un nouveau chapitre de la vie institutionnelle » de l'organisation.

Exprimant sa reconnaissance au Burkina Faso, qui a accueilli l'institution pendant plusieurs décennies, il a également salué les dispositions prises par les autorités ivoiriennes pour faciliter cette relocalisation. « Notre présence au Vitib doit être une invitation à développer des passerelles entre la santé, l'innovation, les technologies numériques et les biotechnologies, au bénéfice des populations ouest-africaines », a-t-il déclaré.

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Au-delà de son implantation physique, l'organisation entend renforcer sa coopération avec les autorités sanitaires ivoiriennes et les institutions des États membres. Parmi les priorités évoquées figurent l'amélioration de l'accès à des soins de qualité, la prévention et la gestion des épidémies, l'accès aux médicaments et aux vaccins, ainsi que le renforcement des initiatives sanitaires régionales.

En remettant les clés du siège provisoire, le ministre délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à accompagner cette installation. L'enjeu consiste désormais à favoriser le déploiement des activités de l'organisation et à transformer cette proximité institutionnelle en collaborations concrètes avec les structures nationales de santé.

Il a par ailleurs salué l'implication du ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, ainsi que celle du maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot. Il a également rendu hommage aux responsables et aux équipes techniques ayant contribué à l'aménagement des locaux dans les délais impartis.

Notons que le siège définitif, dont la livraison est prévue dans sept mois, aura une superficie utile d'environ 3 000 m² et une capacité d'accueil estimée entre 260 et 300 personnes.

Pour rappel, l'Ooas est une institution spécialisée de la Cedeao chargée notamment de contribuer à l'harmonisation des politiques et des stratégies de santé dans l'espace communautaire. Son mandat repose sur la coopération entre les États, le partage d'informations et la coordination des réponses aux défis sanitaires, qui dépassent souvent les frontières nationales.