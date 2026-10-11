interview

Pourquoi un grand Prix international Jacqueline Ouégnin à Grand-Bassam ?

Grand-Bassam est une ville symbolique. Première capitale de la Côte d'Ivoire, Grand-Bassam est le coeur de l'histoire de notre pays. Un peu comme Jacqueline-Thérèse Sidonie Biley épouse Ouégnin l'a été pour l'équitation en Côte d'Ivoire. Férue d'art et amoureuse de sport équestre, «Mamija», comme nous l'appelions affectueusement, a inspiré notre fédération. Elle était notre marraine.

Quand elle ne montait pas à cheval, elle était toujours là, à côté, proposant à boire, à grignoter aux uns et aux autres. Le club fédéral, qui a vu le jour à Mondoukou, est l'une de ses oeuvres. Pour tout ce qu'elle fait pour le sport équestre, la fédération a décidé de la célébrer, le 10 octobre. Il n' y a rien de tel que d'associer cette ville touristique classée au patrimoine de l'Unesco à l'hommage que nous voulons rendre à la grande dame qu'a été Jacqueline Ouégnin.

Que réserve la Fédération ivoirienne d'équitation au public ?

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Nous réservons du beau spectacle fait par des athlètes humains et équin. Des cavaliers venus du Maroc, du Burkina Faso, du Bénin, du Niger... Ce sont au moins 60 chevaux qui gambaderont au stade municipal. Des courses de chevaux engagées, avec, à la clé des gains conséquents. Un gain total de 14 millions de FCfa.

En plus, nous avons une structure partenaire qui ajoute une cagnotte pour accompagner ce prix. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire, notamment le concours de voltige. C'est une épreuve qui requiert une bonne maîtrise du cheval. Il faut que les populations amoureuses de sport et du cheval viennent voir ce que la Fédération ivoirienne d'équitation va leur proposer.

Est-ce qu'il y aura d'autres éditions ?

Il faut dire que cette compétition a été mûrie. Il s'agit d'immortaliser une grande dame qui a initié plusieurs actions en faveur du développement des sports équestres en Côte d'Ivoire. C'est en quelque sorte notre Jules Rimet, Nous la célébrerons chaque année. C'est donc une institution qui se met en place aujourd'hui.