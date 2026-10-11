Cote d'Ivoire: Équitation/Grand Prix Jacqueline Ouégnin 2026 - Cinq courses, 14 millions de Fcfa en jeu !

Le coup d'envoi de la compétition sera donné à 12h 30, au stade municipal de Grand-Bassam.

Ce samedi 10 octobre 2026, à partir de midi, le stade municipal de Grand-Bassam vibrera au rythme des sabots des chevaux. La Fédération ivoirienne d'équitation (Fie), en partenariat avec la mairie, y organise le premier grand Prix international Jacqueline Ouégnin.

La course mobilisera une cinquantaine de jockeys venus de plusieurs pays du continent. Dans la soirée, 14 millions de FCfa seront distribués. Sans oublier la somme de 2 millions de FCfa à gagner en pariant sur le «pari trio» de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), partenaire de l'événement.

À Grand-Bassam, tout est fin prêt pour le spectacle. Jeudi et hier, le comité d'organisation, piloté par le président Stéphane Ouégnin et les chefs de piste, effectuait les derniers réglages. « Nous allons avoir une belle course. En tout cas, pour ce qui nous concerne, la préparation des jockeys s'est très déroulée au club fédéral situé à Mondoukou », rassure Stéphane Yankè, directeur technique national de la Fie.

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Selon lui, sur 50 jockeys ivoiriens formés par la fédération, ce sont 35 qui ont été retenus pour représenter la Côte d'Ivoire à ce grand Prix Jacqueline Ouégnin. « Notre seule inquiétude, c'est le stress que dégagent nos athlètes. Il ne faut pas qu'ils arrivent à transmettre leur stress au cheval. Mais on y travaille », a confié le Dtn, qui tient à rassurer les Ivoiriens sur la capacité de ses équipes à triompher à domicile.

Le programme prévoit la voltige, au lever de rideau, à partir de 12h30, avec un premier concours de saut d'obstacles qui durera 15 minutes chrono. Un exercice passionnant qui consiste, pour un couple cheval-cavalier, à parcourir des obstacles mobiles sans faire tomber les barres, en un temps précis.

Suivra un autre spectacle à cheval, la voltige (20 min). « Ici, on aura une combinaison d'équitation, la gymnastique et la danse sur le dos d'un cheval ou d'un poney en mouvement », commente le directeur technique national, qui invite le grand public à venir découvrir le cheval et tout ce qu'un athlète humain et équin est capable de réaliser.

Cela ne sera qu'une entrée en matière. Car les hostilités seront lancées à partir de 15h, après les allocutions. On aura la première et la deuxième courses sur 1 200 mètres. Deux autres courses sur 1 800 mètres seront lancées simultanément, avant le grand Prix Jacqueline Ouégnin vers 16h 45min. Le public pourra faire des paris sur place.