Cote d'Ivoire: Média/Private Talk - Michel Mutombo-Cartier, invité de la deuxième édition

Après Stanislas Zézé, fondateur et Pdg de Bloomfield Investment Corporation, Private Talk accueille Michel Mutombo-Cartier, directeur général des chaînes A+, pour sa deuxième édition, prévue le vendredi 16 octobre 2026 à 18h, au Private Circle, à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan.

Créé par Dominique Siby, en collaboration avec Mjf Media Group, ce rendez-vous entend offrir un cadre privilégié d'échanges avec des personnalités dont les parcours et les idées contribuent aux transformations économiques, culturelles et sociétales de la Côte d'Ivoire et du continent africain.

Pour cette nouvelle rencontre, Michel Mutombo-Cartier partagera son expérience de dirigeant et sa vision de l'évolution des médias en Afrique. Les échanges porteront également sur les convictions, les influences et les passions qui ont marqué son parcours professionnel.

Dans un environnement marqué par la transformation des usages, des contenus et des modes de diffusion, cette édition sera l'occasion d'interroger la place des médias dans les mutations des sociétés africaines.

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La création audiovisuelle, l'évolution des publics, l'influence culturelle, les nouvelles façons de raconter le continent et les modèles économiques du secteur figurent parmi les enjeux qui nourriront la conversation.

À la croisée du « Business - Culture - Art de vivre », Private Talk se distingue des conférences classiques par son format intimiste. L'ambition est de dépasser la fonction officielle de l'invité pour explorer son itinéraire, ses choix, sa vision et les motivations qui orientent son engagement.

« Private Talk est né de l'envie de créer des conversations différentes, plus directes et plus personnelles. Après Stanislas Zézé, recevoir Michel Mutombo-Cartier nous permettra d'explorer un univers qui joue un rôle majeur dans la manière dont nos sociétés se racontent, évoluent et se projettent : celui des médias », souligne Dominique Siby, initiateur et présentateur du rendez-vous, dans un communiqué de presse publié le vendredi 9 octobre 2026.