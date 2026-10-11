Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure une raffinerie nationale de métaux précieux à la pointe de la technologie

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré la raffinerie nationale de métaux précieux, une installation ultramoderne dotée d'une capacité annuelle de traitement de plus de 600 tonnes de métaux précieux, ce qui marque une avancée significative dans le développement industriel du pays et ses efforts de diversification économique.

Lors de l'inauguration, le Premier ministre a déclaré : « Je suis fier d'annoncer l'inauguration de la raffinerie nationale de métaux précieux située dans la zone économique spéciale de Bole Lemi, créée grâce à un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings (EIH) et Sam Precious Metals. »

Cette raffinerie devrait avoir un impact considérable, car elle marque une étape majeure dans le développement de la valeur ajoutée nationale, le renforcement du secteur minier éthiopien et le positionnement du pays en tant que pôle régional pour le raffinage des métaux précieux.

Selon le Premier ministre, cette initiative souligne l'engagement du gouvernement Medemer à tirer parti des ressources productives pour stimuler la capacité industrielle, et ainsi accroître les recettes d'exportation, créer des emplois qualifiés, soutenir l'industrie de la joaillerie et favoriser une chaîne de valeur de l'or plus transparente et plus compétitive.

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Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que, de l'extraction des ressources à la transformation industrielle, l'accent est mis sur la création d'une plus grande valeur ajoutée au niveau national.