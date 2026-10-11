Togo: Les vertus de la coopération décentralisée

10 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

La commune des Lacs 1 vient de recevoir des équipements d'une valeur de 600 000 euros, destinés à la collecte des ordures ménagères (déchets solides). C'est le fruit du récent jumelage entre Aného et la ville allemande de Nuremberg.

La dotation comprend des camions, des tricycles, des bacs à ordures, du matériel de collecte et des équipements de protection pour les agents.

L'objectif est chiffré : faire passer la capacité mensuelle de collecte de 512 à 940 tonnes, soit environ 84 % de plus. Le ramassage doit aussi atteindre des localités qui n'en bénéficiaient pas encore.

L'ambassadeur d'Allemagne, Stefan Anton Messerer, y voit une illustration concrète de la coopération décentralisée.

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