Cote d'Ivoire: Soutenance de BTS session de décembre 2026 - Les inscriptions et le dépôt des rapports de stage ouverts

Les candidats admissibles au Brevet de technicien supérieur (Bts), session de décembre 2026, sont désormais informés des modalités d'inscription et de dépôt de leurs rapports de stage. À travers un communiqué dont fratmat.info a reçu copie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement lancé l'opération, qui se déroulera du 12 octobre au 6 novembre 2026.

Les candidats à la soutenance de leur rapport de stage disposent de près d'un mois pour accomplir les formalités requises. Selon les indications du ministère, la procédure débute par une inscription en ligne sur la plateforme dédiée.

Les postulants devront s'acquitter des frais d'inscription, fixés à 5 000 Fcfa, via les services TrésorMoney ou TrésorPay, avant de se connecter au portail www.examenbts.net afin de valider leur paiement à l'aide de leur référence de transaction et de renseigner leur demande de soutenance.

À l'issue de cette opération, les candidats sont invités à imprimer leur fiche d'inscription ainsi que la fiche d'évaluation du stage destinée à leur maître de stage. Une attention particulière doit être accordée à la vérification des informations personnelles avant la validation définitive.

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Dépôt des rapports à la Poste

Concernant la seconde étape, le ministère précise que le dépôt des rapports de stage s'effectuera dans les bureaux de poste. Les dossiers devront comporter deux exemplaires du rapport de stage, une photocopie de l'attestation d'admissibilité ainsi qu'une copie de la fiche d'inscription.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle par ailleurs que les stages effectués dans des établissements ou des cabinets de formation ne seront pas pris en compte dans le cadre de cette évaluation.

Vigilance sur la notation et l'authenticité des rapports

Le ministère insiste également sur le respect des règles de rédaction. Tout rapport présentant un contenu identique à celui d'un autre candidat sera automatiquement invalidé.

Les candidats sont en outre appelés à sensibiliser leurs maîtres de stage à l'importance de renseigner correctement la fiche de notation générée lors de l'inscription. Celle-ci doit obligatoirement être signée et revêtue du cachet requis, sous peine d'entraîner l'invalidation de la note attribuée.

Enfin, cette fiche devra être remise au jury le jour de la soutenance, sous pli fermé, conformément aux dispositions arrêtées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

À travers cette opération, le ministère entend garantir la transparence et la crédibilité du processus d'évaluation des futurs titulaires du Bts pour la session de décembre 2026.