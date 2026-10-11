Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Adama Diawara accélère le renforcement des universités publiques

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a réaffirmé, le vendredi 9 octobre 2026, à Korhogo, la volonté du gouvernement de renforcer les capacités d'accueil des universités publiques, de moderniser leurs infrastructures et d'améliorer la qualité des formations. Il s'exprimait lors d'une rencontre avec la communauté universitaire et les étudiants de l'Université Péléforo-Gon-Coulibaly (UPGC).

Au cours des échanges, le ministre a présenté les mesures engagées pour accroître les capacités d'accueil des établissements, améliorer les conditions d'enseignement et renforcer la qualité des formations. Il a insisté sur la nécessité de concilier les contraintes budgétaires de l'État avec les exigences de performance du système d'enseignement supérieur. Pour lui, la recherche d'économies ne doit pas se faire au détriment de la qualité des enseignements.

Abordant la répartition des étudiants entre les secteurs public et privé, Adama Diawara a rappelé que les universités et grandes écoles privées accueillaient auparavant 55 % des étudiants, contre 45 % dans le public. Cette situation entraînait des dépenses importantes pour l'État, notamment pour la prise en charge des frais de formation des étudiants affectés dans les établissements privés.

Selon les chiffres présentés par le ministre, le coût moyen de formation d'un étudiant est estimé à 1,49 million de FCFA dans une université publique, contre 300 000 FCFA dans une filière tertiaire et 450 000 FCFA dans une filière industrielle du privé. Ces écarts doivent cependant être appréciés au regard de la qualité des enseignements et des moyens mobilisés pour proposer des formations adaptées aux besoins du marché du travail.

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De trois à neuf universités publiques

Le ministre a également évoqué les progrès enregistrés dans le développement de l'enseignement supérieur depuis 2011. Le nombre d'universités publiques est ainsi passé de trois à neuf, parallèlement à l'essor de l'Université virtuelle.

Cette évolution nécessite des investissements importants dans les infrastructures pédagogiques, les bureaux des enseignants, le recrutement du personnel et l'amélioration des conditions d'apprentissage. Elle implique également de renforcer les effectifs d'enseignants pour accompagner l'augmentation du nombre d'étudiants et l'extension du réseau universitaire national.

Dans cette dynamique, Adama Diawara a annoncé la poursuite du programme d'investissement, avec notamment la construction d'une dixième université publique à Odienné. Son ouverture est prévue à la prochaine rentrée universitaire. L'établissement devrait notamment abriter un institut de sciences vétérinaires et proposer des formations orientées vers l'agro-industrie, afin de répondre aux besoins en compétences dans ces domaines.

Le ministre a également annoncé la construction prochaine d'une université publique à Adiaké, dans le cadre du programme de décentralisation des établissements d'enseignement supérieur.

L'UPGC salue les réformes engagées

Prenant la parole au nom de la communauté universitaire, la présidente de l'UPGC, Coulibaly Aoua Sougo, a salué l'attention accordée par le ministre à l'évolution de l'établissement, notamment à travers sa visite des chantiers et des infrastructures en cours de réalisation.

Elle a également mis en avant la suppression du tronc commun en médecine, une réforme qui, selon elle, permet de mieux adapter les parcours aux exigences de la formation. Elle a précisé que la première promotion concernée avait achevé son année avec un taux de réussite de 90,5 %.

Coulibaly Aoua Sougo a, par ailleurs, salué les dispositions visant à confier les enseignements à des enseignants compétents dans leurs domaines respectifs et à répartir les charges horaires selon des critères transparents.

Elle a enfin réaffirmé l'engagement des enseignants, du personnel administratif et des étudiants à contribuer au rayonnement de l'UPGC. Elle a toutefois appelé à poursuivre les efforts pour améliorer les conditions de travail et d'apprentissage au sein de l'établissement.