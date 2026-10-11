Soudan: L'etat de la Mer Rouge discute avec les ambassades de Russie et de Turquie la cooperation en matière de dessalement de l'eau

Le gouverneur de l'État de la mer Rouge, le général de division Moustafa Mohamed Nour a rencontré des représentants des ambassades de Russie et de Türkiye afin d'examiner les possibilités de coopération et de tirer parti de leurs expertises dans le domaine du dessalement, en vue de renforcer la sécurité hydrique et la durabilité des services d'eau dans l'État.

Par ailleurs, le gouverneur a lancé samedi devant le secrétariat du gouvernement de l'État, un projet de fourniture de 23 stations de dessalement d'eau potable, financé par un don de la société Petrolines Crude Oil Ltd.

Le projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de l'État et le secteur privé, visant à renforcer l'accès à l'eau potable, consolider la sécurité hydrique dans les localités et répondre aux besoins croissants de la population.

Le gouverneur a souligné que cette initiative illustre l'importance de la contribution du secteur privé aux projets de développement et aux services essentiels, notamment dans les zones confrontées à des difficultés d'approvisionnement en eau potable.

Les 23 stations devraient constituer un apport significatif aux infrastructures hydrauliques de l'État et améliorer le niveau des services fournis aux citoyens.