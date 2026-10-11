Soudan: L'etat de la Mer Rouge discute avec les ambassades de Russie et de Turquie la cooperation en matière de dessalement de l'eau

10 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de l'État de la mer Rouge, le général de division Moustafa Mohamed Nour a rencontré des représentants des ambassades de Russie et de Türkiye afin d'examiner les possibilités de coopération et de tirer parti de leurs expertises dans le domaine du dessalement, en vue de renforcer la sécurité hydrique et la durabilité des services d'eau dans l'État.

Par ailleurs, le gouverneur a lancé samedi devant le secrétariat du gouvernement de l'État, un projet de fourniture de 23 stations de dessalement d'eau potable, financé par un don de la société Petrolines Crude Oil Ltd.

Le projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de l'État et le secteur privé, visant à renforcer l'accès à l'eau potable, consolider la sécurité hydrique dans les localités et répondre aux besoins croissants de la population.

Le gouverneur a souligné que cette initiative illustre l'importance de la contribution du secteur privé aux projets de développement et aux services essentiels, notamment dans les zones confrontées à des difficultés d'approvisionnement en eau potable.

Les 23 stations devraient constituer un apport significatif aux infrastructures hydrauliques de l'État et améliorer le niveau des services fournis aux citoyens.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.