Afrique: L'ambassadeur d'Égypte réaffirme l'engagement de son pays en faveur de la stabilité au Soudan

L'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Yasser Abdelrahman Sarour a souligné l'importance que le dialogue « Inter-Soudanais » soit mené sous l'appropriation et la direction soudanaises, réaffirmant la position constante de l'Égypte en faveur de la préparation du dialogue et du rétablissement de la stabilité au Soudan.

S'exprimant après une rencontre avec la Commission de préparation du dialogue, tenue à son siège à Khartoum, il a indiqué que les échanges ont porté sur les efforts égyptiens visant à restaurer la stabilité au Soudan, soulignant leur lien direct avec la sécurité nationale des deux pays. Il a exprimé son souhait de poursuivre les consultations sur le dialogue et les efforts de stabilisation.

Le porte-parole de la Commission, Othman Mirghani, a qualifié la rencontre de très amicale, indiquant qu'elle a permis d'examiner les possibilités de consultation conjointe au service du dialogue. Il a ajouté que l'Égypte accueille un grand nombre de Soudanais affectés par la guerre ainsi que plusieurs entités politiques basées au Caire, et que l'ambassadeur a fourni des conseils importants sur les modalités de communication avec les parties externes.

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M. Mirghani a souligné que cette rencontre marque le début d'une coopération entre la Commission et la République arabe d'Égypte, exprimant l'espoir que le pays joue un rôle de premier plan dans la préparation du dialogue soudanais-soudanais.

Il a rappelé que la stabilité du Soudan constitue l'un des principaux moteurs des relations bilatérales et contribue à la stabilité régionale en Égypte, dans le monde arabe et en Afrique. Il a également noté que l'Égypte appelle depuis longtemps au dialogue, notamment à travers la conférence du Caire de juillet 2024, qui a réuni pour la première fois l'ensemble des forces politiques et communautaires soudanaises.