Soudan: Le pays alerte l'UNESCO sur les ravages de la guerre dans les secteurs de l'éducation et de la culture

10 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le représentant permanent du Soudan auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur Hamed El-Jezouli a dénoncé les répercussions de la guerre menée par les Forces de soutien rapide (FSR) sur la population et l'ensemble des secteurs relevant du mandat de l'organisation, accusant ces forces d'avoir délibérément porté atteinte au système éducatif et à la mémoire nationale des jeunes générations par la destruction systématique d'établissements éducatifs et culturels.

S'exprimant devant le Conseil exécutif de l'UNESCO, réuni à Paris pour sa 225e session, le diplomate a remercié les pays ayant contribué au fonds spécial créé par l'organisation en faveur du Soudan pour financer les efforts de reconstruction et de restauration des institutions relevant de son mandat. Il a appelé les autres États membres à contribuer activement à ce mécanisme de soutien.

De son côté, le représentant de l'Arabie saoudite auprès de l'UNESCO, également porte-parole du groupe arabe au sein de l'organisation, a souligné que la destruction systématique des institutions et des biens culturels au Soudan par les FSR exigeait une mobilisation collective de l'UNESCO et de l'ensemble de ses États membres pour reconstruire et restaurer les infrastructures et les biens endommagés par la guerre.

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